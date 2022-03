Handball Kremser Traum vom "Final-Four" platzte im Ländle

Lesezeit: 3 Min Bert Bauer

Der verletzungsbedingte Ausfall von Lukas Nikolas war nur ein Mosaikstein, aus der sich das Viertelfinal-Aus der Kremser in Hard zusammensetzte. Foto: Bert Bauer

Zweimal hatten die Wachauer den regierenden Meister im HLA-Grunddurchgang in die Knie gezwungen, im Cup-Viertelfinale war gegen die "Roten Teufel" diesmal allerdings Endstation. Die Summe einiger widriger Geschehnisse hatte sich zur klaren Niederlage in der "Halle am See" summiert.