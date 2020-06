Am 5. Juni fand im Sportzentrum NÖ in St. Pölten ein außerordentlicher Verbandstag des Niederösterreichischen Fachverbands für Turnen (NÖFT) statt. Der NÖFT zählt 72 Mitgliedsvereine und vertritt damit rund 15.000 Turnsportaktive in Niederösterreich.

Als neuer Präsident wurde der Strasshofer Wolfgang Lehner (56) mit deutlicher Mehrheit gewählt. Seine Sportmanagement-Kompetenz stellte der neue NÖFT-Präsident als langjähriger Motor und Obmann des SV Gymnastics Gänserndorf unter Beweis, den er bis 2019 von einem „normalen Turnverein“ zu einem großen modernen Komplettanbieter für das gesamte Weinviertel im Fitness- wie Wettkampfbereich mehrerer ÖFT-Sparten entwickelte und führte. Im NÖFT war der österreichweit wie international im Turnsport gut vernetzte Lehner zuletzt als Landesfachwart für die Kunstturner tätig.

Mit Lehner soll Ruhe im Verband einkehren

Mit Lehners Wahl bei der turbulenten Sitzung sollte ein schon über Jahre andauernder Streit zwischen Funktionären des NÖFT endlich sein Ende gefunden haben. An die hundert Vereinsvertreter (für einige gab´s nur Stehplätze) aus NÖ Turnvereinen nahmen an der geheimen Wahl statt, vor der es etliche Rücktritte von Vorstandsmitgliedern und positive Berichte der Fachschaften gab.. Die waren durch das Fehlen einer Lautsprecheranlage und den Lärm aus dem Nebensaal aber nur schwer zu verstehen.

Frauen dominieren jetzt den Verband

Als Vizepräsidentin wird Lehner Andrea Hofmann (62) von der Sportunion Mödling zur Seite stehen. Für die Finanzen soll weiterhin Martina Weinberger (49) von der Sportunion St. Pölten verantwortlich zeichnen. Mit Lehner konnte auch zunehmend Jugend für die wertvolle strukturelle (ehrenamtliche) Hintergrundarbeit im Sport und damit Funktionärsnachwuchs für NÖ gewonnen werden. Hannah Letschka (26, SU St. Pölten) wurde zur stellvertretenden Finanzreferentin gewählt, Vanessa Troch (21) und Carina Bittermann (23, SV Gymnastics Gänserndorf) stehen dem Führungsteam als Schriftführerinnen zur Seite. „Das neue Team freut sich auf ein konfliktfreies Arbeiten zum Wohl der Turnbewegung in Niederösterreich“, meinte Weinberger nach der Wahl.

Bewährte Kräfte bleiben an den zentralen Stellen

In den Fachbereichen setzt Lehner auf das bereits bewährte Team des Verbands. Als Landesreferentinnen wurden Laura und Ines Hamersak (ATSV Ternitz) für Kunstturnen weiblich, Marion Schuch (ATV Wr. Neustadt) und Nina Bruckmüller (ATUS Korneuburg) für die Rhythmische Gymnastik, Frederike Ettwein (USA Krems) und Sandra Kaufmann (Union Horn) für die Sportakrobatik, Saskia Sommer-Lolei (FAC Gitti-City) für die Sportaerobic, Karin Schrödl (auch Gleichstellungsbeauftragte) und Andrea Vicht (SU Traiskirchen) für Gerätturnen Turn10 gewählt. Für Kunstturnen männlich werden weiterhin Hofmann und Lehner verantwortlich zeichnen, fürs LLZT St. Pölten Weinberger. Als Kampfrichterobleute wurden Josef Toth jun und Nina Stuppacher bestätigt, als Rechnungsprüfer Lore Kainz und Josef Maier.