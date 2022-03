Kurzer Prozess mit dem SKN

Dabei betrieben die Niederösterreicher noch Schadensbegrenzung, denn nach drei Vierteln lagen die Wiener bereits mit 37 Punkten in Front (79:42).

"Sie waren von der ersten Sekunde an besser, das muss man neidlos anerkennen", brachte es SKN-Head Coach Andreas Worenz auf den Punkt. Das erste Viertel (8:21) ließ schlimmes vermuten. Sowohl vorne, wie auch hinten lief nicht viel zusammen. In den ersten 13 Minuten gelangen nur magere neun Zähler mit lediglich drei Treffern aus dem Spiel. Die Gäste trafen hingegen hochprozentig, zogen auf und davon und hatten zur Pause mehr als doppelt so viele Punkte auf dem Konto wie der SKN (49:24). So konnte man es auch erlauben, Stützen wie Jones und Vujosevic früh zu schonen und fleißig durch zu wechseln.

Dadurch und mit einer Leistungssteigerung schaffte es St. Pölten schließlich im letzten Abschnitt den totalen Untergang zu verhindern. Ein 16:0-Lauf in den ersten fünf Minuten verbesserte das Ergebnis deutlich. Mbemba und Alanen zeigten mit jeweils elf Punkten in Viertel vier (31:10) auf. "Wir haben die Defensive umgestellt und nicht aufgegeben", so Worenz.

SKN ST. PÖLTEN BASKETBALL - BC VIENNA 73:89 (8:21, 24:49, 42:79). - SKN: Alanen 18, Mbemba 16, Lewis 10, Djukic 7, Ferguson 7, Kaltenbrunner 5, Mandic 4, Angerbauer 3, Jagsch 3, Böck, Dockner.