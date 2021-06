Stefan Laimer legt mit 1. Juli sein Amt als Generalsekretär des österreichischen Basketballverbandes zurück. Der Burgenländer bleibt dem Basketball zwar erhalten, will nach elf Jahren im Dienste des ÖBV aus erfreulichen privaten Gründen aber künftig kürzer treten. Liga-Geschäftsführer Johannes Wiesmann übernimmt bis auf Weiteres die Gesamtverantwortung bei Basketball Austria, die zunächst vor allem darin liegt, Laimers Abgang mit der Hilfe zusätzlicher Mitarbeiter abzufedern.

Abgang sei ein herben Verlust

„Stefan Laimer hat im vergangenen Jahrzehnt großartige Arbeit für den ÖBV geleistet. Dieser Abgang ist ein herber Verlust für die Organisation. Gleichzeitig sind wir aber sehr froh, dass Stefan uns und dem Sport in einigen Bereichen erhalten bleibt“, sagt Präsident Gerald Martens, der auf ÖBV-Ebene im Bereich des Schiedsrichterwesens und bei anstehenden Großevents weiter auf Laimer zählen kann. Auch die Tätigkeiten bei der FIBA wird Laimer genauso weiterhin ausüben, wie das Amt des burgenländischen Landesverbandspräsidenten.

Im September gibt's Nachwuchs

„Das ist wichtig für den Sport. Der Name Stefan Laimer und Basketball gehören einfach zusammen. Stellvertretend für den gesamten ÖBV-Vorstand wünsche ich ihm aber natürlich trotzdem viel Glück für seinen neuen Lebensabschnitt", erklärt Martens. Laimer: "Was das Team unter Präsident Martens umgesetzt hat, ist einzigartig und historisch."

Ein Lebensabschnitt, der definitiv Abwechslung bieten wird, wie Laimer erzählt: „Es gibt keinen schöneren Grund den ÖBV zu verlassen. Wir erwarten im September Nachwuchs. Weil mir klar ist, dass sich der Aufwand in der Funktion als Generalsekretär in Wien und die wunderschönen Aufgaben als Jungfamilie nicht vereinbaren lassen, zieht es mich zurück ins Burgenland.“

Entscheidung alles andere als einfach

Die Entscheidung ist Laimer aber alles andere als leicht gefallen: „Es ist sehr viel Wehmut dabei. Das, was das Team des ÖBV und der Ligen unter der Regie von Präsident Martens seit 2019 umgesetzt hat, ist einzigartig und historisch – genauso wie das, was Basketball Österreich in den nächsten Jahren noch erwarten wird.“ Abschließend will sich Laimer noch bedanken, „vor allem bei Präsident Martens, von dem ich jeden Tag sehr viel lernen durfte, sowie bei meinem einzigartigem Team. Ich wünsche allen Mitgliedern der Basketball-Familie weiterhin viel Erfolg, bleibt gesund und dem Sport erhalten!“