Die Corona-Pandemie wirbelte auch den Plan der Sparkasse Lauftour ordentlich durcheinander. Anders als andere Laufserien könnten die Läufe im südlichen Niederösterreich und Burgenland aber noch stattfinden. Der Auftakt in Niederösterreich soll der Wechsellandlauf in Aspang am 25. Juli sein. Eine Entscheidung, ob der Lauf tatsächlich stattfinden kann, wird bis 5. Juni fallen.

Erster Lauf findet virtuell statt

Doch schon am morgigen Freitag kann im Rahmen eines Lauftour-Laufes gelaufen werden. Der Fahnenschwingerlauf im burgenländischen Neckenmarkt wird zwischen 8.-16. Mai virtuell durchgeführt. Das heißt die Läufer können sich ihre Strecke frei wählen. Die Läufe über die Distanzen (7.000, 2.000 und 500 Meter) können mit einer GPS-Uhr oder Ähnlichem aufgezeichnet und die Daten auf das Strava-Konto geladen (www.strava.com/login) werden oder per Mail mit der Angabe des Namens, des Vereins oder des Wohnorts gesendet werden – LMB-Knirpslauf/Jugendlauf/Hauptlauf@gmx.at.

Tourchef hat seine Bedenken

Ob dieses Modell auch für Läufe auf NÖ-Boden eine Alternative sein könnte: "Ich glaube nicht", zeigt sich Lauftour-Obmann Edi Horvath skeptisch. Einerseits sei die Auswertung höchst kompliziert, ein Ergebnis wird wohl nie komplett fair sein. Vor allem bei den Kinderläufen sieht Horvath Probleme: "Wir hatten jetzt schon Fälle, bei denen Eltern ihre Kinder mehr gezogen, als begleitet haben. Bei einem virtuellen Lauf kann ich nicht nachvollziehen, wer da wirklich gelaufen ist." Ähnlich sei das bei den Nordic Walkern, die dann virtuell auch laufen könnten.

Es muss zuseherfreundlich sein

Horvath präferiert also ganz klar Laufveranstaltungen. Heikel ist aufgrund der Coronabestimmungen vor allem das Gedränge am Start. Eine mögliche Lösung wäre ein Intervallstart, wie beim Einzelzeitfahren beim Radfahren. "Das ist aber überhaupt nicht zuseherfreundlich. Da weiß keiner, wer gewonnen hat, Wir haben deshalb ja auch keine Nettozeiten, wenn einer beim Start weiter hinten steht, muss er das aufholen. Es versteht ja keiner wenn einer als Zweiter ins Ziel kommt und gewinnt, weil er bei der Startaufstellung taktiert hat", skizziert Horvath seine Bedenken.

Auch Mini-Lauftour ist möglich

Mittlerweile ist für Horvath denkbar, dass nur Teile der Lauftour gelaufen werden. Möglich ist, dass nur sechs oder vier der geplanten Läufe stattfinden, aber auch, dass die Lauftour 2020 gar nicht möglich ist. Die Lauftourkarten werden jedenfalls aliquot abgerechnet. Die aktuellen Termine sind: Aspang (25. Juli), Zöbern (22. August), Trattenbach (29. August), Schwarzau (12. September), Bad Erlach (20. September), Gloggnitz (4. Oktober) und Lanzenkirchen (11. Oktober).