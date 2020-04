Rund 7.000 Läufer bewegte die Thermentrophy in den letzten Jahren. Nun wurde fixiert, dass es 2020 keine Tour im eigentlichen Sinne und damit auch keine Gesamtwertung geben wird.

Der Bad Vöslauer Kurstadtlauf, der Leobersdorfer Brückenlauf, der Sunset Run in Berndorf, der Akademieparklauf in Wiener Neustadt, der Wappenlauf in Siegenfeld, so wie der TraiskirchenRun sind für 2020 ersatzlos gestrichen. Die Veranstalter sind bemüht, dass die bereits eingezahlten Nenngelder zurück erstattet werden, heißt es in einem Schreiben der Organisatoren.

Vier Läufe hoffen noch

Vier Läufe die eigentlich zur Thermentrophy zählen, wollen ihre Veranstaltungen nach Möglichkeit im Herbst durchführen. Der Osterlauf Maria Enzersdorf wird erstmals nicht zu Ostern stattfinden, der neue Termin ist vorerst der 30. August. Der Badener Stadtlauf könnte am 11.Oktober gelaufen werden. Für den Fit for Life-Run in Sollenau und den St.Laurentlauf in Tattendorf gibt es aktuell noch keine neuen Termine.