Cup-Kür steht bevor

Langsam aber sicher steuert die 31. Auflage des Waldviertler Laufcups, auf die die Szene aufgrund der Pandemie zwei Jahre warten musste, seinem Ende entgegen. Am kommenden Samstag findet in Langenlois mit dem Weinstadtlauf schon der vorletzte Bewerb statt. Und womöglich wird dort auch schon der Gesamtsieger gekrönt.

Die besten Chancen darauf hat nach seinen Siegen in Gmünd und Maissau sowie dem zweiten Platz in Ottenschlag Philipp Gintenstorfer bei seinem Heimrennen. Gefährlich werden könnte ihm nur noch der Liebenauer Simon Kugler, der in Zwettl und Ottenschlag gewonnen hat, dann aber in Langenlois und beim Finale in Litschau antreten muss, weil vier Teilnahmen nötig sind, um in die Gesamtwertung zu kommen (nicht fünf wie irrtümlich im Bericht zum Gmünder Moonlightrun verbreitet wurde).

Bei den Damen steht die Garserin Ruth Doppler mit drei Siegen (Maissau, Reingers, Zwettl) schon vor der Kür. Elisabeth Winter (Ottenstein) und Sophie Grabner (Gmünd) halten bei je einem Sieg.

Los geht‘s am Samstag am Langenloisere Sportplatz um 13.50 Uhr mit den Nachwuchsläufen, um 16.15 Uhr erfolgt der Startschuss für Hobby- (5km) und Hauptlauf (10km).

Nach Langenlois steht nur mehr am 1. Oktober das Cup-Finale beim Herrenseelauf in Litschau auf dem Programm.