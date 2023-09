Das Lauferlebnis lockt in die Wachau

Die Pandemie-Jahre haben ihre Spuren in der Laufszene hinterlassen. Und dennoch macht sich der Wachau-Marathon mit kleinen Schritten zurück aufs „Vor-Corona-Niveau“. Mit an die 6.000 Nennungen gelang's, den Vorjahreswert zu übertreffen. Das Starterfeld am Sonntag kann sich also sehen lassen. Von den knapp fünfstelligen Zahlen aus den Top-Jahren ist man allerdings noch weit entfernt. „Der Wachau-Marathon entwickelt sich dennoch besser als viele vergleichbare Veranstaltungen“, sagt Veranstalter Michael Buchleitner. „So richtig krachen lassen wir's dann aber erst im nächsten Jahr.“ Dann geht der Laufklassiker in der Weltkulturerberegion in seine 25. Auflage.

Mit Mario Bauernfeind (Halbmarathon) und „Evergreen“ Wolfgang Wallner (Marathon) mischen zwei NÖ-Lokalmatadore um die Top-Plätze mit. Realistische Chancen auf einen neuen Streckenrekord gibt's vor allem bei den Frauen über 21,1 Kilometer. Morine Gesare Michir greift die 1:09,21 Stunden ihrer Landsfrau Perendis Lekapana (gelaufen 2018) an. Bei den Männern dürfte Peter Kiruis Traummarke unterhalb der 60-Minuten-Schallmauer Bestand haben. „So einen Rekord schüttelt man nicht so einfach vom Marillenbaum“, konstatiert Buchleitner.

Auf Herz und Nieren geprüft

Im Fokus stehen heuer aber mehr denn je die Hobbyläufer. Denen wird erstmals ein Medizincheck bei der Startnummernausgabe wie auch am Expo-Gelände in Krems angeboten. „Als Veranstalter stehen wir auch für die Gesundheit unserer Läufer in der Verantwortung“, sagt Buchleitner. Dem auch eine möglichst nachhaltige Veranstaltung sehr am Herzen liegt. „Ein echter Green Event ist momentan noch nicht möglich, beispielsweise können wir bei der Verpflegung an der Strecke nicht mit Glasflaschen arbeiten“, gibt der Veranstalter zu bedenken. Dafür werden heuer erstmals biologisch abbaubare Regenponchos aus Maisstärke ausgegeben, 90 Prozent der Starter mit Öffis transportiert. Und auch für den guten Zweck wird gesportelt: Jeder Läufer, der die Spendenmatte in Stein quert, spült einen Spendeneuro zugunsten der Institutionen der Caritas St. Pölten in die Kasse.

Daten & Fakten zum Wachau-Marathon

Am Samstag steigen die Nachwuchsbewerbe (Junior-Marathon) mit Start beim Expo-Gelände im Kremser Stadtpark. Am Sonntag ertönt um 10 Uhr in Emmersdorfer der Startschuss für die Marathon, in Spitz für den Halbmarathon. Zieleinlauf ist in Krems. Der Ring ist gesperrt.

Zu den klassischen Distanzen Marathon (42,195 km mit Start in Emmersdorf) und Halbmarathon (21,1 km mit Start in Spitz) kommt noch der Viertelmarathon (11 km mit Start in Achleiten), der auch als 4er-Team bestritten werden kann. Bei der vollen Distanz bietet der WACHAUmarathon seit 2011 als einziger unter den heimischen Marathons die Möglichkeit, in unterschiedlichen Staffelstärken zu zweit, zu dritt oder zu viert anzutreten.

Wegen ihrer topographischen Eigenschaften ist die Strecke unter Spitzen- sowie Hobbyläufern gleichermaßen beliebt. Die geringen Höhenunterschiede, ohne nennenswerte Steigungen, lassen einen kontinuierlichen Laufrhythmus zu, der schnelle Zeiten für alle Niveaus begünstigt. Der WACHAUmarathon ist fix unter den fünf großen Marathon Veranstaltungen des Landes etabliert und kann den Bonus als einer der schönsten Landschaftsläufe weiterhin nutzen.

Der WACHAUmarathon wird seit 1998 jährlich durchgeführt. 2008 fand eine Neuausrichtung mit dem aktuellen Veranstalter, der WACHAUmarathon GmbH mit dem ehemaligen Spitzenläufer und Olympiateilnehmer Michael Buchleitner statt, der den ersten Lauf 1998 als Aktiver selbst gewinnen konnte.

Seit der Neuausrichtung erlebte der WACHAUmarathon zunächst einen spürbaren Teilnehmeranstieg, der seinen Höhepunkt in den Jahren 2012/2013/2014 erreichte. Einem allgemeinen Trend entsprechend gingen die StarterInnenzahlen danach etwas zurück. Mit 8.000 bis 9.000 TeilnehmerInnen blieb der WACHAUmarathon bis zum Pandemiebeginn eine fixe Größe unter den großen heimischen Laufveranstaltungen. Schwerpunktdistanz ist in der Wachau der Halbmarathon mit den mit Abstand meisten StarterInnen.

2020 und 2021 wurde der WACHAUmarathon zwei Mal pandemiebedingt abgesagt. 2022 brachte der WACHAUmarathon, trotz starker Konkurrenz im terminlichen Umfeld, rund 4.500 TeilnehmerInnen an den Start.