Niederösterreichs Lauf-Highlight, der Wachau-Marathon, steigt erst im Herbst. Wer sich im Frühjahr über die 42,195- Kilometer-Distanz beweisen will, kommt um einen Start in Wien nicht herum. Am Sonntag steigt die bereits 36. Auflage des Vienna-City-Marathons. Seit drei Jahrzehnten ist der Ebreichsdorfer Wolfgang Konrad der Mann an den Schalthebeln. „Das Highlight ist, wenn du siehst, wie sich das Baby von damals entwickelt hat und was daraus geworden ist“, blickt der ehemalige Spitzenläufer zurück. „1989 hat kaum jemand an das Produkt Marathon geglaubt.“

Der Lauf hat sich zum Spektakel entwickelt, rund 40.000 Athleten werden – über die verschiedenen Distanzen – in Wien „auf Achse“ sein. Darunter auch ein höchst exklusiver Club. Acht verwegene Läufer sind Mitglied. Sie haben alle 35 Wien-Marathons absolviert, insgesamt 1.476 Kilometer und 825 Meter auf den Straßen der Bundeshauptstadt abgespult. Drei Niederösterreicher sind im „Club 1476,825“ mit dabei.

"Meine Bestzeit liegt schon ein paar Jahre zurück"

Der Schnellste unter ihnen: Franz Gschiegl aus Pfaffstätten (Bezirk Baden). 115 Stunden und elf Minuten brauchte der Leistungssportler, der Bewegung als Ausgleich zu seinem Brotberuf als Banker liebt, bei diesen 35-Marathonstarts. Seine Durchschnittszeit: 3:17 Stunden. „Meine Bestzeit liegt schon ein paar Jahre zurück“, schmunzelt der 63-Jährige, „da war ich nur 2:50 Stunden unterwegs.“ Ende der 70er-Jahre kam er mit der Faszination „Langdistanz“ in Berührung. Seither hat sie ihn nicht mehr losgelassen. Ähnlich geht’s Bernhard Bruckner (51, LC Strasshof) und Gerhard Tomeczek (66) vom Mödlinger Laufclub „Der Fisch“.

Für Gschiegl ist nach dem Marathon vor dem Marathon: „Ich sehe Wien als gutes Training für den Ötscher-Ultramarathon, den ich im Mai zum 20. Mal bestreiten werde. Da gilt’s gleich 70 Kilometer (3.000 Höhenmeter) zu bewältigen.