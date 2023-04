Julia Mayer knackt österreichischen Marathon-Rekord

Werbung

Julia Mayer schreibt im Rahmen des Wien-Marathons heimische Sportgeschichte. Die 30-jährige ist nun die schnellste Österreicherin über die 42,195 Kilometer aller Zeiten. Mayer verbessert den bisherigen Rekord (2:30:43), der von Eva Wutti und Andrea Mayr ex aequo gehalten wurde um eine Sekunden auf 2:30:42 Stunden. Mayer quälte sich über die letzten Kilometer und konnte in einem beherzten Schlusspurt noch einmal die entscheidenden Sekunde herausquetschen. Zwischenzeitlich war sie sogar auf Kurs unter 2:30 Stunden. Mayer beendete den Wien-Marathon als Gesamtachte und als zweitbeste Europäerin.

Für die Bad Fischau-Brunnerin ist es der insgesamt vierte nationale Rekord nach fünf und zehn Kilometer, sowie dem Halbmarathon. Mayers Rekordlauf ist gleichbedeutend mit ihren 19 Staatsmeistertitel, dem ersten im Marathon.

Mayer begann ihre Sportkarriere als Fußballerin, wechselte erst mit 24 Jahren zum Laufsport. Die 1,59 Meter große DSG Wien-Athletin betreibt das Laufen seit mittlerweile drei Jahren als Heeressportlerin professionell. Von ihrem eigentlichen Brotberuf als Lehrerin ließ sich die Spitzensportlerin karenzieren. Ihren bisher größten internationalen Erfolg hatte Mayer mit der Quali für die Europameisterschaft 2022. In München lief sie über 10.000 Meter auf Platz 18.

Vorläufiger Höhepunkt einer enormen Entwicklung

"Ich bin irrsinnig gut", sagte Mayer im Vorfeld des Wien-Marathons: "Ich habe das in zwei Jahren geschafft, was ich mir für 10 bis 15 Jahre vorgenommen hätte." Im November beim Start ihres Marathon-Trainings habe sie jedoch Angst davor gehabt. "Ich habe mir nicht vorstellen können, so viele Umfänge und viele qualitativ lange Läufe zu machen." Letztlich sei der Spaß sehr, sehr groß gewesen. "Es war eine wunderschöne Reise die letzten sechs Monate und ich freue mich zu zeigen und umzusetzen, was ich mir im Training erarbeitet habe."

In den Wochen vor dem Marathon absolvierte die frischgebackene Rekordhalterin einen Wochenumfang von 200 Kilometer und legte kurz vor dem wichtigsten Rennen ihrer bisherigen Karriere noch ein Höhentrainingslager in Südafrika ab. Die kurze Ansetzung des Camps vor dem Marathon sei für sie passend, wie sich auf Basis von Erfahrungswerten ergeben habe.