Putz und Schram top beim St. Veiter Silvesterlauf

Die 31. Auflage des Silvesterlaufes in St. Veit sorgte für einen sportlichen Jahresabschluss. Bei den Männern zog an der Spitze Fritz Putz (Sportunion St. Veit) einsam seine Runde und finishte beim Hauptlauf für 4,7 Kilometer in starken 16:27 Minuten.

Bemerkenswert angesichts des knackigen Anstiegs mit rund 45 Höhenmetern, der den Silvesterlauf zur schweißtreibenden Angelegenheit machte. Die Frauen-Wertung entschied Patrizia Schram (ULC Transfer St. Veit) in einer Zeit von 20:23 Minuten.