Rekordfeld spült 33.400 Euro in die Spendenkassa

So viele Läuferinnen und Walker wie noch nie zuvor nahmen am Donnerstag in St. Pölten den Vision Run in Angriff. Ein neuer Höchstwert von 3.261 StarterInnen (2247 LäuferInnen und 1014 WalkerInnen aus 120 Firmen) nahm die Fünf-Kilometer-Strecke rund ums Sportzentrum NÖ in Angriff - und all das für den guten Zweck. Eben mehr als nur ein Firmenlauf. „Der Starterrekord ist ein Sahnehäubchen auf diesem gelungenen Event“, freut sich Vision-Run-Obmann Franz Kaiblinger.

Drei Betriebe am Stockerl

Die meisten Teams stellte, wie in den Vorjahren, die Niederösterreichische Landesgesundheitsagentur (1.188 Starter), welche den VISION Award in Empfang nehmen konnte. Dahinter wurde es aber spannend – die Plätze 2 und 3 waren lange Zeit knapp beieinander und gingen schließlich an die Caritas der Diözese St. Pölten (147) vor der AMS Landesgeschäftsstelle Niederösterreich (102).

Brandstetter und Prisching flott unterwegs

Das schnellste Team stellte wie im Vorjahr Zeltverleih Eigelsreiter (Michael Osen, Tobias Eigelsreiter, Peter Prisching) mit einer Gesamtzeit von 51:36 Minuten. Schnellster Läufer und schnellste Läuferin waren Peter Prisching und Notburga Brandstetter. Vom LK Lilienfeld kam das schnellste Walking-Team mit dem klingenden Namen „dieBloßfiaßign“ rund um Gerhard Köberl, Lukas Prack, Andrea Berger.

Das wirklich Besondere am VISION RUN ist das soziale Engagement. Mit der im Nenngeld inkludierten Spende von € 10,- kann jede/r TeilnehmerIn nicht nur sich, sondern auch den sechs sozialen Partnerprojekten Gutes tun. Schlussendlich konnten inkl. Zusatzspenden großartige € 33.401,- an die sichtlich bewegten Vertreter der sechs sozialen Institutionen überreicht werden. Unterstützt werden konkret der NÖ Versehrtensportverband, die Tagesstätte St. Pölten, Antlas St. Pölten, Lichtblickhof, Sozialberatung.Nothilfe und das Hilfswerk NÖ.

Die prominenten Botschafter (Team Aigner, Toni Pfeffer, Michi Hatz) bei der Spendenübergabe zugunsten von Paralympics-Tischtennisass Henrik Andersson Foto: Peter Rauchecker

Gemeinsames Laufen stärkt das Wir-Gefühl

Damit konnte die sensationelle Rekord-Spendensumme von insgesamt € 183.510,- seit dem ersten Vision Run 2014 verkündet werden. „Laufen hilft Körper und Geist und gibt uns Kraft und Energie. Es fühlt sich umso besser an, wenn man nicht nur sich selbst etwas Gutes tut und gleichzeitig seine Mitmenschen unterstützen kann. Ich danke allen Unternehmen und den teilnehmenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihr soziales Engagement“, sagt Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Sportlandesrat und LH-Vize Udo Landbauer ergänzt: „Dieser Sportevent bewegt zahlreiche berufstätige Niederösterreicher und so entsteht daraus in den meisten Fällen eine Win-Win-Situation für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Gemeinsamer Sport mit Kollegen hält fit und stärkt die Gruppendynamik.“