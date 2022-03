Sollenau als Auftakt zur Thermentrophy

Werbung

Auf die Plätze, fertig, los! Die neue Laufsaison geht an die Startlinie: Am 2. April bildet der Fit for Life-Lauf in Sollenau den Startschuss zur Thermentrophy 2022. Bei insgesamt acht Laufveranstaltungen in der gesamten Thermenregion Wienerwald werden dann wieder zumindest 5.000 Sportlerinnen und Sportler erwartet.

Die einzelnen Termine - 2. April: Fit For Life-Lauf (Sollenau), 18. April: Osterlauf (Maria Enzersdorf), 1. Mai: Brückenlauf (Leobersdorf), 13. Mai: Sunsetrun (Berndorf), 26. Mai: SCS-Run (Vösendorf), 29. Mai: Akademieparklauf (Wr. Neustadt), 12. Juni: St. Laurent-Lauf (Tattendorf) und 26. Juni: Stadtlauf (Baden).

So funktioniert die Cup-Wertung

Bei allen Läufen wird die klassische Volkslaufdistanz über 10 Kilometer für die Thermen Trophy-Wertung herangezogen, in Berndorf der Bärencup (8,7 km) bzw. beim Osterlauf der ¼-Marathon.

Daniel Szinovatz von der ARGE Thermentrophy: „Nach zweijähriger Pandemie-Pause wird das heuer endlich wieder richtig heißer Lauf-Frühling! Mit acht Events binnen drei Monaten bieten wir eine gewohnt kompakte und abwechslungsreiche Laufserie, die wie immer vor den Sommerferien endet!“

Achtfache Gelegenheit um wertvolle Punkte zu sammeln: Um in die Trophy-Endwertung zu kommen, ist eine Teilnahme bei mindestens fünf Läufen erforderlich, insgesamt werden die besten sieben Ergebnisse gewertet (d.h. es gibt ein Streichresultat). Die Cup-Teilnahme ist für die Läufer auch 2022 wieder kostenlos.

Um gewertet zu werden, ist eine Anmeldung unter www.thermentrophy.at erforderlich.