Spitzenzeiten beim Wachaumarathon 2022

Favoritensieg beim Wachaumarathon: Routinier Philimon Kipkorir Maritim holte bei den Herren den prestigeträchtigen Sieg über die Halbmarathon-Distanz. Der Kenianer lief bei optimalem Laufwetter in 1:00:31 Stunden nicht nur bis auf zwei Sekunden an seine persönliche Bestleistung heran, sondern blieb auch nur knapp eine halbe Minute hinter dem 2016 von seinem Landsmann Peter Kirui aufgestellten Streckenrekord von 59:53 Minuten.

Der Zweitplatzierte, Simon Dudi Ekidor, kam mit über zwei Minuten Rückstand auf Maritim ins Ziel. Als bester Österreicher klassierte sich der für die Union St. Pölten startende Kevin Wallner in starken 1:10:58 Stunden auf Platz sieben.

Bei den Damen holte etwas überraschend die Kenianerin Teresiah Kwamboka Omosa den Sieg über die 21,1 Kilometer lange Strecke mit Start in Spitz und Ziel in der Kremser Ringstraße. Die 27-Jährige pulverisierte in 1:10:19 ihre persönliche Bestleistung um fast eine Minute und ließ damit auch Landsfrau Morine Gesare Michira deutlich hinter sich, die mit einer Bestzeit von 1:10:11 angereist war. Mit über 15 Minuten Rückstand auf das afrikanische Duo kam die beste Österreicherin ins Ziel. Edwina Kiefer vom LTV Köflach sicherte sich in 1:25:48 einen Stockerlplatz.

Der Sieg im Marathon mit Start in Emmersdorf, der traditionell nicht so stark besetzt ist wie die Halbdistanz, ging in den Bezirk Neunkirchen. Matthias Maldet vom LC ASKÖ Breitenau triumphierte nach 2:41:40 Stunden mit über zehn Minuten Vorsprung auf Clemens Sigl vom Tri Tream Chaos.