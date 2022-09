Wachau-Marathon gibt sein Comeback

Werbung

Auf die Plätze, fertig, los! Zwischen Emmersdorf und Krems dreht sich endlich wieder alles um's Laufen - und um's Genießen. "Die Veranstaltung ist nicht nur sportlich bedeutend, mit Angeboten für Alt und Jung, sondern auch wirtschaftlich und touristisch", sagt Jochen Danninger, Niederösterreichs Landesrat für Wirtschaft und Sport.

Laufen wie damals

Nach zweimaligem Aussetzen auf Grund der Pandemie kann am 24. und 25. September 2022 der 23. Internationale WACHAUmarathon endlich gestartet werden. Nach dem Motto „Laufen wie Damals“ hält das Veranstalterteam am erfolgreichen Konzept fest. Unbeschwertheit und Genuss stehen für rund 5000 Aktive im Mittelpunkt. Geringfügige Veränderungen gibt es im Bereich der Endverpflegung. Der Fokus Klima- und Ressourcenschonung wird neuerlich verstärkt. "In diesem Bereich können wir gar nicht genug tun", betont Organisator Michael Buchleitner.

Gute Aussichten, aber noch einige düstere Wolken: So präsentierte sich Wien beim Pressegespräch zum Wachau-Marathon. Die Wiener Städtische hatte als Sponsor in den Ringturm eingeladen. Der Ausblick fiel symbolträchtig aus, schließlich ist die Laufszene noch lange nicht im "Schönwettermodus" angelangt.

"Es überwiegt die Vorfreude und wir sind glücklich, dass in einer der schönsten Landschaften wieder gelaufen werden kann“, erklärt Veranstalter Michael Buchleitner der gleichzeitig betont: „wir können definitiv noch nicht dort anknüpfen, wo wir vor der Pandemie waren, denn die Veranstaltungsszene ist im Umbruch“.

Minus bei den Teilnehmerzahlen

Während man 2019 noch ein leichtes TeilnehmerInnen-Plus verzeichnen konnte, kalkuliert man 2022 mit rund 5.000 TeilnehmerInnen.

Fakt ist, dass aktuell bei allen großen Laufveranstaltungen die Starterfelder spürbar geschrumpft sind. Speziell in der Wachau kommt - neben den Nachwehen der Covid19-Pandemie - noch die ennorme Konkurrenz in der Veranstaltungswoche.

2022 finden sich in unmittelbarem zeitlichem Umfeld des NÖ Traditionslaufs nicht weniger als drei Mega-Läufe. Nach dem Linz-Marathon haben nun auch der Vienna Night Run sowie der Business Run ihre Termine unmittelbar vor den WACHAUmarathon gelegt. „Dennoch stehen wir mit 5000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Vergleich gut da", sagt Buchleitner.

Wachau steht für schnelle Zeiten

Dass die Strecke nicht nur schön, sondern auch schnell ist, haben die Damen 2018 einmal mehr unter Beweis gestellt. Die Kenianerin Perendis Lekapana hält seit damals den Streckenrekord auf die Halbmarathon-Distanz (1:09,21). Ihr könnte in diesem Jahr ihre Landsfrau Morine Gesare Michir nahekommen. Die junge Athletin konnte bei „Kärnten läuft“ mit einer Zeit von 1:10:16 Stunden auf sich aufmerksam machen.

Bei den Herren steht im Halbmarathon-Bewerb die Bestzeit aus 2016 zur Disposition. Peter Kirui blieb mit 59.53 erstmals unter einer Stunde. Der Kenianer Josphat Kipchirchir (Team Venator Sports) lief in diesem Jahr beim Halbmarathon in Gent schnelle 1:01:10. Er könnte sich ein spannendes Duell mit dem ebenfalls aus Kenia stammende Philimon Kipkorir MARITIM (Team run2gether) liefern.

Danninger geht selbst an den Start

Läuft's beim Wachau-Marathon, profitiert auch die Weltkulturerbe-Region. "Regional wird mit einer Wertschöpfung von rund zwei Millionen Euro gerechnet und der Werbewert für Niederösterreich sowie die Region beläuft sich erfahrungsgemäß auf bis zu 400.000 Euro“, erklärt Landesrat Danninger. Er wird selbst die Laufschuhe schnüren und bei seiner Wachau-Premiere den Viertelmarathon in Angriff nehmen.

Pacemaker geben passendes Tempo vor

Neben der engen Kooperation mit dem Sportland Niederösterreich ist es vor allem die Wiener Städtische Versicherung, die den Fokus auf Sport und Bewegung für breite Bereiche der Bevölkerung seit vielen Jahren mit dem WACHAUmarathon teilt. „Wir unterstützen, nach zweijähriger pandemiebedingter Pause, heuer wieder die größte niederösterreichische Laufveranstaltung. Sport als Ausgleich zum Beruf, zur Schule, zur Lehre oder zum Studium ist ein wichtiges Element für Körper, Geist und Seele", weiß Sabine Toifl, Leiterin Werbung und Sponsoring der Wiener Städtischen Versicherung.

Heuer wird's auch wieder Pacemaker geben, die die Hobbyläufer - je nach angepeilter Zielzeit - sicher im idealen Tempo über die Strecke lotsen werden. An den "Flags" ist klar ersichtlich, welchen Kilometerschnitt der Pacemaker läuft.

Holzmedaillen aus NÖ-Fertigung

Der WACHAUmarathon setzt weitere Schritte in Richtung Nachhaltigkeit. Bereits bisher hat man laufend ressourcen- und klimaschonende Maßnahmen gesetzt. Als Finishermedaillen werden 2022 erstmals, statt importierter Metallmedaillen, nachhaltige Produkte aus Holz, gefertigt in heimischen Betrieben verteilt. Warum Medaillen aus Holz? „Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, es bindet den Kohlenstoff aus der Luft und leistet somit einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz. Der perfekte Rohstoff, auf den kerschbaumer trophies & mor auch in Zukunft nachhaltig setzt“, erläutert Lisa Hofstätter vom NÖ-Unternehmen Kerschbaumer trophies & more.

Im Bereich Transport wird der Verkehr mit Bussen weiter reduziert und auf die Schiene verlegt. 2019 waren bereits alle Start- und gleichzeitig Kleidersackerl aus kompostierbarem Material.

Für den guten Zweck

Bereits zum dritten Mal ist die Caritas St. Pölten Charitypartner des WACHAUmarathons. „Laufend Gutes tun“ kann man, wie bereits 2019, vom Start bis in Ziel. Seit 2019 ist STAUD´S Wien verstärkend an Bord. In Krems/Stein – nur wenige Kilometer vor dem Ziel – befindet sich der Caritas Charity-Point mit Spendenmatte. Für jeden Läufer und jede Läuferin, der/die über die Spendenmatte läuft, spendet Staud's einen Euro, um Obstbäume im Wert von pro Baum zwei Euro im Senegal zu pflanzen - um dort Familien das Überleben zu sichern und dem Klimawandel den Kampf anzusagen.

Die Marathon-Läufer von morgen im Fokus

Für die Junior Bewerbe des WACHAUmarathon ist traditionell der Samstag (ab 15 Uhr) reserviert. Die Kinderläufe werden seit 2019 maßgeblich von Eckes-Granini mitgetragen. Je nach äußeren Bedingungen kommen zwischen 400 bis 500 jungen Läuferinnen und Läufer zwischen 3 und 16 Jahren im Zielgelände auf ihre Kosten.

Ehemalige und aktuelle österreichische Spitzenläufer stehen als Motivation beim Hohes C WachauJUNIOR Marathon bereit und begleiteten schon in der Vergangenheit jeden Lauf vom Start weg bis ins Ziel, darunter zum Beispiel Michael Buchleitner, Christian Steinhammer, Christoph Sander oder Jennifer Wenth.

Sechs Bewerbe zur Wahl

Für jede Ambition steht am Sonntag der passende Lauf bereit, insgesamt sechs verschiedene Strecken können gelaufen werden. Der Startschuss für den Marathon erfolgt um zehn Uhr in Emmersdorf, die Teilnehmer des Halbmarathons nehmen ihre Distanz ab Spitz (Start: 10 Uhr) in Angriff. Der Zieleinlauf für alle Bewerbe: Wie immer beim Stadtpark in Krems. Die Ringstraße ist in diesem Bereich gesperrt.

https://www.wachaumarathon.com/