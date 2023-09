Wachau-Marathon steuert auf 6.000 Starter zu

Mister Wachau-Marathon Michael Buchleitner spürt schon das Kribbeln, die Vorfreude. „Die Teilnehmerzahlen entwickeln sich nach schwierigen Jahren erfreulich.“ Am 16. und 17. September dreht sich zwischen Krems und Melk alles um den Laufsport. Sechs verschiedene Bewerbe von den Juniors über die Staffel und den „Halben“ bis hin zur vollen Marathondistanz (42,195 Kilometer) locken und bis Mittwochabend (24 Uhr) können sich Spätentschlossene noch auf www.wachaumarathon.com anmelden.

„Der Wachau-Marathon hatte im Vorjahr, bei seiner ersten Austragung nach der Pandemie, mit starker Konkurrenz zu kämpfen“, schildert Buchleitner, einst selbst strahlender Sieger in der Wachau. Drei Mega Laufevents waren in unmittelbare Terminnähe gerückt, erinnert sich der Organisationschef zurück. Das ist heuer anders: „Der Linz Marathon hat nun seinen angestammten Platz im Jahresverlauf wieder eingenommen und auch Businessrun und Nightrun finden nicht mehr in derselben Veranstaltungswoche wie unser Bewerb statt.“ Was sich positiv auf die Nennungen auswirkt.

2023 werden mehr als 5.500 TeilnehmerInnen erwartet: „Es ist spürbar, dass es trotz des schwierigen Umfelds wieder einen Aufwärtstrend gibt und die Lust auf große Laufveranstaltungen wieder zurückkommt“, erklärt Buchleitner. „In diesem Umfeld kann auch der Wachau-Marathon seine große Stärke ausspielen: größtmöglicher Laufgenuss in einer der schönsten Landschaften bei perfekter Organisation und Logistik. Unsere Veranstaltung ist ein weinmaliges Ereignis mit großartigen Bedingungen für Hobbyläuferinnen und -läufer.“ Man rechne noch mit weiteren Steigerungen in der letzten Phase der Anmeldefrist, schließlich versprechen die Wetterprognosen kommende Woche prächtiges - und nicht zu heißes - Laufwetter in der Wachau.

Strecke wieder exakt vermessen

Dass die Strecke auch für Laufprofis und SpitzenläuferInnen wieder attraktiv ist, dafür sorgt die Neuvermessung und Zertifizierung durch AIMS, die im Vorjahr aufgrund der Bauarbeiten in der Stadt Krems ausgesetzt wurde. Sowohl auf der Halbmarathon-, als auch auf der Marathonstrecke sind in diesem Jahr AIMS-Qualifikationen wieder möglich.

Streckenrekord könnte bei den Ladies wackeln

Dass die Strecke nicht nur schön, sondern auch schnell ist, haben die Damen 2018 einmal mehr unter Beweis gestellt. Die Kenianerin Perendis Lekapana hält seit damals den Streckenrekord auf der Halbmarathon-Distanz (1:09,21). Ihr könnte in diesem Jahr ihre Landsfrau Morine Gesare Michir nahekommen. „Wenn alles passt, fällt der Streckenrekord“, rechnet Buchleitner mit einer Topzeit. Schließlich konnte die Vorjahreszweite ihre persönliche Bestmarke auf 1:08,40 Stunden drücken.

Bei den Männern dürfte Peter Kiruis Traummarke aus dem Jahr 2016 (59:53 Minuten für die 21 Kilometer) Bestand haben. Am ehesten zuzutrauen ist das dem Run2gether-Athleten Isaac Kipkemboi Too, der heuer beim Stramilano in Italien seine Bestleistung auf 61.05 gedrückt und Lust auf mehr hat.

Vor pittoresker Kulisse geht's in zehn Tagen wieder um Topzeiten - und den Sieg gegen den inneren Schweinehund. Foto: : fairplayfoto.net/mkreiner, fairplayfoto.net/bgruber, MH, GRUBERND

Aus heimischer Sicht gilt das Hauptaugenmerk Mario Bauernfeind, der sich in den vergangenen zwei Jahren hervorragend entwickelt hat und mit PB´s von 63 Minuten und 36 Sekunden über den Halbmarathon und 2:15,34 auf der Marathondistanz Topleistungen auf seiner Visitenkarte stehen hat. 2023 ließ der gebürtige Weinviertler schon mit seinem Sieg beim Wings for Life World Run in Wien aufhorchen.

Über die Marathondistanz hat Seriensieger Wolfgang Wallner wieder seine Teilnahme zugesagt. Vor dem Piestinger Evergreen zieht auch Buchleitner den Hut: „Wolfgang ist noch älter als ich, aber eben noch topfit. Das hat er nicht nur beim Wings for Life Run zeigt“, schmunzelt der Marathon-Veranstalter.

Im Fokus stehen in der Wachau aber traditionell die Hobbyläufer. Rund die Hälfte von ihnen kommt aus der Bundeshauptstadt. Für all jene, die aus Wien zum Wachau-Marathon anreisen, steht erstmals der exklusive Rahmen des Palais Hansen Kempinski Vienna für die Startnummernausgabe (13. September) zur Verfügung.

Top-Event als Zugpferd

Die Bedeutung des Event für das Sportland Niederösterreich unterstreichen Sportlandesrat Udo Landbauer (FPÖ) und sein Fraktionskollege Philipp Gerstenmayer. „Gerade der Junior Marathon für die jüngsten Läufer liegt uns besonders am Herzen und spielt auch in der Sportstrategie 2025 eine wichtige Rolle“, sagt Gerstenmayer.

Auch die Wiener Städtische Versicherung legt seit vielen Jahren den Fokus auf Sport und Bewegung, sowohl für die Gesellschaft als auch im eigenen Unternehmen. Bereits zum zwölften Mal ist man als Sponsor mit an Bord. „Veranstaltungen wie der Wachau-Marathon sind optimale Motivatoren, um etwas für den eigenen Körper zu tun. SportlicheAktivitäten dienen als gesunde Balance zum Berufsalltag, zur schulischen und beruflichen Ausbildung sowie zum Studium und tragen maßgeblich zum Wohlbefinden von Körper, Geist und Seele bei“, hält Sabine Toifl, Leiterin Sponsoring & Werbun der Wiener Städtischen Versicherung fest. „Diese Faktoren sind wichtige Bestandteile für Prävention und Wohlbefinden.“ Unterstützt wird die Veranstaltung u.a. durch das Sponsoring der Pacemaker, die die Läufer am Weg zu ihrer Zielzeit begleiten werden.

Gesundheitschecks in Wien und Krems

Erstmals wird für die Teilnehmer direkt vor Ort, und zwar bei der Startnummernausgabe in Wien als auch im Bereich der EXPO in Krems die Möglichkeit bestehen, einen letzten Gesundheitscheck durchführen zu lassen. In Kooperation mit dem Sportinternistischen Zentrum Brigittenau (SZB) wurde ein mehr als kompetenter Partner gefunden. Angeboten werden in Wien bei der Startnummernausgabe Beratungsgespräche mit der Möglichkeit, einen umfassenden Check im SZB vornehmen zu lassen. Bei der Startnummernausgabe in Krems steht diese Möglichkeit in Form von Beratung, Erstuntersuchung (klinischer Status durch Abhören), Blutdruckmessung und EKG direkt vor Ort zur Verfügung.

Laufend Gutes tun

Zu einer Win-Win-Situation hat sich beim WACHAUmarathon die Charity-Kooperation mit der Caritas St. Pölten und der Firma Staud's Wien entwickelt. „Laufend Gutes tun“ kann man vom Start bis ins Ziel. Kleidung, die im Startbereich zurückgelassen wird, wird von der Caritas eingesammelt und zugunsten armutsbetroffener Menschen aufbereitet und verkauft.

Nur wenige Kilometer vor dem Ziel befindet sich in Krems-Steinder Caritas Charity-Point mit Spendenmatte. Für jede(n) LäuferIn, der/die über die Spendenmatte läuft, spendet die Firma STAUD’S Wien einen Euro für den Caritas Sozialmarkt in Krems in Form von Oma Staud Produkten. Der erlaufene Betrag kommt in diesem Jahr armutsbetroffenen Menschen in Niederösterreich zugute. Auch in der EXPO ist die Caritas, wie immer, mit einem Stand vertreten.

Nachhaltig auf flotten Sohlen

Stichwort Gutes tun: Nachhaltigkeit ist beim Wachau-Marathon mehr als ein Schlagwort. Im Vergleich zur „Prä-Corona-Zeit“ konnte das Müllaufkommen halbiert werden. Das Startersackerl wie auch die heuer erstmals bereitgestellten Regenponchos bestehen aus Maisstärke, sind biologisch abbaubar. Für den Transport zum Start stehen Shuttlebusse und die Wachaubahn zur Verfügung. Organisator Buchleitner stolz: „Rund 90 Prozent unserer Teilnehmer nutzen das umfassende Öffi-Angebot, das wir zur Verfügung stellen können.“

Wenth & Co feuern die Kids an

Für die Junior-Bewerbe des WACHAUmarathons ist traditionell der Samstag (16. September, ab 15 Uhr) reserviert. Die Kinderläufe werden auch von der Wiener Städtischen stark gefördert. Jedes Kind darf sich über ein prall gefülltes, rotes Startersackerl freuen. Je nach aktuellen Witterungsbedingungen kommen zwischen 400 und 500 junge Läuferinnen und Läufer zwischen 3 und 16 Jahren im Zielgelände auf ihre Kosten. Ehemalige und aktuelle österreichische Spitzenläufer stehen als Motivation bereit und begleiteten schon in der Vergangenheit jeden Lauf vom Start weg bis ins Ziel, darunter zum Beispiel Michael Buchleitner, Christian Steinhammer, Christoph Sander oder Jennifer Wenth. Startberechtigt sind Kinder und Jugendliche der Jahrgänge 2007 – 2020