Zum zweiten Mal in Folge heißt’s beim traditionsreichen Wachau-Marathon mit Start in Emmersdorf und Ziel in Krems: Nichts geht! Nach 2020 kann auch die für heuer geplante Auflage nicht stattfinden.

2021 fällt der Wachaumarathon neuerlich aus. Foto: Wallner Wolfgang Wallner

„Scheinbar ist die Zeit doch noch nicht reif für ein Sportevent, wie den Wachau-Marathon“, seufzt Organisationschef Michael Buchleitner. „Die neuen Varianten der Corona-Mutationen, divergierende Experten-Aussagen und erneut steigende Zahlen im Ausland verunsichern große Teile der Bevölkerung und verhindern die Rückkehr zur Normalität.“

Nur 500 Nennungen

Die Unsicherheit schlägt sich in der Buchungslage nieder: Nur 500 Läufer haben sich bis Ende Juni registriert. Eine kostendeckende Teilnehmerzahl sei unter diesen Vorzeichen nicht zu erwarten, sagt Buchleitner: „Wir sehen keine Möglichkeit einer wirtschaftlich sinnvollen Umsetzung der Veranstaltung.“

Geld wird retourniert

Was bedeutet das für jene Läufer, die bereits genannt haben? Allen für heuer registrierten Teilnehmern werden die Veranstalter das Startgeld in vollem Umfang rückerstatten und auch jenen Personen, die aus 2020 einen Gutscheinanspruch haben, wird die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung angeboten.

Vernunft schlägt Läuferherz

Das Team konzentriert sich nun auf 2022, will am 25. September kommenden Jahres eine würdige Neuauflage des Laufklassikers auf die Beine stellen. Buchleitner: „Als Läufer bricht es mir das Herz, auch heuer wieder nicht diese einzigartige Stimmung genießen zu können, als Unternehmer sagt mir die Vernunft, die Realität im Auge und die Zukunft des Wachaumarathon im Blick zu behalten.“