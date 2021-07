Die Kinder- und Jugendläufe wurden auf den Vorabend verlegt. „Die Stimmung unter den 124 Kids war großartig“, freut sich Dörflinger. Freude und Motivation der Kinder übertrug sich auf die Zuschauer. Stimmungsvolle Läufe und Siegerehrungen waren die Folge.

Hauptlauf und Jedermannlauf am Samstag wurden zur Hitzeschlacht. Bei über dreißig Grad nahmen die 176 Aktiven die Laufstrecke über zehn beziehungsweise fünf Kilometer in Fünf-Sekunden-Intervallen in Angriff. „Durch die Intervallstarts kam es zu keinen größeren Gruppenbildungen auf der Laufstrecke“, erklärt Organisator Günther Dörflinger.

Befürchtungen, dass es nicht gelingen würde, alle Sportler in der Schlange rechtzeitig zum Start zu bringen, bewahrheiteten sich nicht. Alles klappte dank der Profis von Pentek-Timing problemlos. Gelaufen wurde auf der traditionellen Runde, vom Park in die Innenstadt, entlang des Traisenufers, zurück in den Park.

Auch der Sieger muss früh Tempo rausnehmen

Den Hauptlauf (vier Runden) gewinnt mit dem St. Veiter Kevin Wallner (M 20) der aufstrebende Mittelstreckenläufer von Union St. Pölten in 33:23 Minuten. Gefolgt wird Wallner von Vereinskollege Roland Hinterhofer (1. M 30) mit 36:21 Minuten und Lokalmatador Andreas „Billy“ Stöckl (1. M 50, 36:38 Minuten). Stöckl war bei jedem Stadtlauf dabei, stand immer am Stockerl und wurde zudem immer Stadtmeister. So auch heuer!

Bei den Damen über zehn Kilometer siegt die für den LC Kapelln startende St. Pöltnerin Sabine Pointner überlegen in 45:27 Minuten. Sichtlich geschafft wegen der Hitze kommt auch sie ins Ziel, wo es anstelle einer Labe für jeden ein Finishersackerl mit verschlossenen Getränken und Stärkungen gibt.

Mehr zum Lauf im Printartikel.