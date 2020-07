Seine Hände drückte Gunnar Prokop bereits im Herbst des Vorjahres in den Gips. Eingeweiht wurde die Platte aber „coronabedingt“ erst am Montagabend. Der ehemalige Leichtathletik- und Handballtrainer reiht sich damit ein hinter NÖ-Sportgrößen wie Eva Janko, Maria Sykora (beide trainierte Prokop) und Radstar Roland Königshofer, ziert ab sofort den „Walk of Fame“ im Sportzentrum Niederösterreich.

Radfreunde schenkten Reise zum „Giro“

Unter den Gästen waren Landesrat Jochen Danninger, Alt-Landeshauptmann Erwin Pröll, seine Familie und viele aktuelle und ehemalige Wegbegleiter. Dass Prokop am Samstag seinen 80. Geburtstag feierte passte nur zu gut ins Bild. Er wurde mit lobenden Worten und Geschenken überhäuft. Seine Radsportfreunde, angeführt von Bernhard Rassinger und Franz Stocher überraschten den Jubilar mit einer Reise zu einer Bergetappe des diesjährigen Giro d’Italia. Das symbolische Radler-Kapperl nahm Prokop den ganzen Abend nicht mehr ab.

Clemens Ipkovich

Danninger würdigt Prokops Schaffen

Sport-Landesrat Jochen Danninger lobte Prokop als „wohl eine der größten Persönlichkeiten des niederösterreichischen Sports“. Als Geschenk will Danninger mit Prokop eine gemeinsame Moutainbike-Tour unternehmen. „Das wirst du noch bereuen“, fiel ihm Alt-Landeshauptmann Erwin Pröll ins Wort, der genau weiß wie gut der 80-Jährige in Schuss ist. 80.000 Höhenmeter absolviert Prokop nach wie vor pro Jahr.

So manchen davon legte Pröll gemeinsam mit Prokop zurück, der in einer launigen Rede auf heitere und bewegende Momente verwies, die die beiden in den vergangenen Jahrzehnten gemeinsam erlebten.