Nun schwenkt auch die Leichtathletik auf die Spur Richtung sportlicher „Normalität“ ein. Sogar Auslandsstarts sind nun wieder möglich. Als Vorreiter agierte am Montag Andreas Vojta (im Bild). Der Mittelstreckenspezialist aus Gerasdorf war als einziger Ausländer beim Odlozil-Memorial in Prag über 1.500 Meter am Start. „Es tut gut, nach so langer Zeit wieder Wettkampfluft zu schnuppern.“

Vorab absolvierte Vojta – zur Sicherheit – einen Covid19-Test, reiste mit einem negativen Attest im Gepäck nach Tschechien. Bereits am Sonntag startete die heimische Hochspringerszene wieder in den Wettkampfbetrieb. Ben Henkes (ULC Riverside Mödling) blieb in Eisenstadt mit 2,08 Metern nur einen Zentimeter unter seiner Bestmarke. Auch Andreas Steinmetz (SVS Leichtathletik) überquerte diese Höhe – und zauberte damit Trainerin Inga Babakova ein Lächeln auf die Lippen. „Ein guter Auftakt, aber wir wollen mehr“, sagt die einstige ukrainische Weltklassehochspringerin. Siebenkämpferin Sarah Lagger, die seit heuer in der Südstadt trainiert, ließ im Burgenland mit einer neuen Speerwurfbestmarke (50,32 Meter) aufhorchen.

Zahlreiche Austro-Stars wie Ivona Dadic, Beate Schrott, Markus Fuchs und Dominik Distelberger nutzen das Aufbaumeeting am Mittwoch zu ersten Formtests. Freilich unter beschränktem Zugang der Öffentlichkeit, nur 100 Fans sind erlaubt.

Das „Hippolyt Athletics Meeting“ am 27. Juni (17 Uhr) in der NÖ-Landeshauptstadt eröffnet die Serie der Austrian Top-Meetings. „Wir wollen ein Zeichen setzen“, erwartet sich Organisator Gottfried Lammerhuber ein starkes Starterfeld.

Niederösterreich behält die Vorreiterrolle. Am 23. Juli steht ein Stunden-Siebenkampf mit Dadic & Co in Amstetten auf dem Programm.