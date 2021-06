Auch wenn Covid-19 nur sehr eingeschränkt Fans vor Ort zuließ, geriet Schrotts Abschied dennoch einerseits höchst emotional, andererseits aber auch mit einer sportlich hervorragenden Performance der 33-jährigen Grand Dame der heimischen Leichtathletik, die heuer noch einmal das Olympialimit anstrebt. Ihre Zeiten bei den beiden Läufen im 100-m-Hürdensprint in St. Pölten lassen hoffen, dass Schrott es tatsächlich schaffen könnte, in Tokio Österreichs Farben nochmals zu vertreten.

Schrott unterliegt Unfried-Schützling nur knapp

Schon im Vorlauf konnte die jamaikanische Top-Favoritin Megan Tapper mit 12,99 Sekunden (bei 1,1 m/s Rückenwind) die 13-Sekunden-Schallmauer unterbieten. Im selben Lauf stellte Beate Schrott (Union St. Pölten) in 13,14 Sekunden neue Saisonbestleistung auf. Im Finale steigerte sich Tapper, die im WM-Finale von Doha stand, noch auf 12,87 (0,6). Im Sog der Athletin von St. Pöltens Startrainer Philipp Unfried, mit dem auch Schrott einst ihren größten Triumph mit dem Finaleinzug bei den Olympischen Spielen 2012 in London feierte, zeigte sich die Lokalmatadorin noch einmal verbessert und drückte ihre Saisonbestleistung auf sehr starke 13,05.

„An dem Lauf im Finale gibt es eigentlich nichts auszusetzen, den habe ich sehr gut erwischt“, meinte Schrott aber auch, dass es für sie nicht einfach gewesen sei. „Ich musste mich schon beim Aufwärmen sehr zurücknehmen, um nicht zu emotional zu werden.“ Kein Wunder, dass nach dem Wettkampf ein paar Tränen flossen. „Mir ist bewusst, dass dies jetzt wirklich mein letztes Rennen bei meinem Heimmeeting war, das ist hart! Es war eine wunderbare Zeit“, bedankte sie sich besonders bei Obmann Gottfried Lammerhuber. „Ich bin diesem Verein sehr dankbar für dieses sehr schöne Meeting und die vielen Jahre, in denen er mich immer unterstützt hat.“

Ehemann trotz Achillessehnenrisses an Beates Seite

Als Tröster war Ehemann Christian Taylor vor Ort, der allerdings selbst gerade einen echten Tiefschlag verkraften muss. Der US-Amerikaner hat sich vor zwei Wochen die rechte Achillessehne bei einem Wettkampf in Ostrau gerissen. „Die Belastung bei uns Dreispringern auf die Achillessehne ist besonders groß, aber die Diagnose im Krankenhaus war ein echter Schock für mich“, meinte er im NÖN-Gespräch. Er hätte zwar gleich nach dem Sprung gemerkt, „dass da etwas nicht stimmt“, doch das ganze Ausmaß sei ihm nicht bewusst gewesen. „Richtig weh getan hat es nämlich gar nicht“, wundert sich der zweifache Olympiasieger noch immer. Olympia-Gold wird er somit aber nicht ein drittes Mal gewinnen können.

„Aber sie konnten es reparieren, die Operation ist gut verlaufen“, sieht der 31-Jährige seine Karriere noch nicht am Ende. „Nächstes Jahr ist die WM in Eugene, also bei uns daheim in den Staaten, und da würde ich zu meinen vier WM-Titeln schon noch gerne eine weiteren hinzufügen“, meinte er. Und ein weiteres Ziel hat der Gründer der Leichtathletenvertretung „The Athletics Association“ noch nicht aus den Augen verloren: „Der Brite Jonathan Edwards hält mit 18,29 Metern noch immer den Weltrekord und den will ich mir noch schnappen!“ Taylors Bestleistung liegt bei 18,21, damit ist er auf Platz zwei der Weltbestenliste.

Weißhaidinger zieht seine eigene Show ab

Neben Schrott war es aus österreichischer Sicht vor allem Diskus-Topstar Lukas Weißhaidinger (ÖTB OÖ LA), der eine absolute Weltklasseleistung bot und sich eindringlich in die Liste der Olympiafavoriten eingetragen hat. „Das meinte zumindest auch sein größter Konkurrent in St. Pölten, der Zyprer Apostolos Parellis, der selbst bei der letzten WM im Finale stand und auch bei den Olympischen Spielen auf ein kleines Wunder hofft. „Qualifiziert bin ich für Tokio zwar schon, allerdings hatte ich mir im Februar einen Bauchmuskel eingerissen und war fast zwei Monate außer Gefecht. So gesehen waren mehr als die 61,90 Meter heute nicht drinnen“, musste er die Überlegenheit Weißhaidingers aber auch aus einem anderen Grund anerkennen. „Meine Karriere neigt sich mit 35 Jahren dem Ende zu, wohingegen Lukas mit seinen 29 Jahren am Zenit ist“, traut er Österreichs Superstar bei Olympia sogar 70 Meter und damit eine Medaille zu. „Er hat heute eindrucksvoll gezeigt, dass er das drauf hat!“ Fürs Olympiafinale sollte es laut Prognose von Parellis für Weißhaidinger auf alle Fälle reichen. „Mehr als 66 Meter wird man dafür hoffentlich nicht benötigen und die sollten dann auch für mich zu schaffen sein.“

Weißhaidinger hatte zwar nur zwei gültige Versuche in St. Pölten, allerdings waren seine 67,34 Meter gleich beim ersten Versuch, sogar für ihn selbst ein kleiner Schock. „Was da passiert ist, macht mich etwas sprachlos. Ich wollte langsam beginnen und mich von Wurf zu Wurf steigern, aber nach zwei 67ern gleich zu Beginn war das ja fast nicht mehr möglich. Vor allem aber der letzte Wurf, der leider ungültig war, zeigt mir, dass heuer alles möglich ist!“

Der letzte Versuch wurde mit 69,43 gemessen, war aber hauchdünn übertreten. Coach Gregor Högler sprach dennoch von „Lukis bestem Wettkampf in seinem Leben“, zumal die Bedingungen mit dem leichten Gegenwind zwar gut, aber nicht überragend gewesen seien. „Dass Lukas trotzdem so weit wirft, hat mich überrascht.“

Während in St. Pölten bei Weißhaidinger noch die Technik im Fokus stand, folgt für den WM-Dritten am Montag im finnischen Turku das erste Aufeinandertreffen mit der Weltelite. Am Start sind dort Topstars wie der schwedische Weltmeister Daniel Stahl und der litauische Ex-Weltmeister Andrius Gudzius. „Dass ist dann sicher nochmals etwas anderes und eine echte Standortbestimmung.“ Mit der Siegerweite von 67,76 Metern im Gepäck, sowie den 68,40 von Mitte Mai in Eisenstadt, soll dort die österreichische Rekordmarke, die diesmal noch das Übertreten beim letzten Wurf mit vollem Risiko vereitelt hat, realisiert werden.

Hinter den beiden Olympiastartern landete in St. Pölten U-23-Werfer Will Dibo (SKV Feuerwehr Wien). Er blieb mit 51,58 noch unter dem angepeilten U-23-EM-Limit (54,00).

Dadic stößt heuer erstmals die Kugel

Auch Mehrkampf-Ass Ivona Dadic (Union St. Pölten) ließ sich ihr Heimturnier natürlich nicht entgehen. Sie stieg mit dem Kugelstoßen in die Olympia-Saison ein. Die gebürtige Linzerin war mit ihrem Wettkampf noch nicht ganz zufrieden, da sie mit 13,34 Metern an ihre Bestleistung, die sie im Vorjahr in St. Pölten aufgestellt hatte, klar nicht herankam.

„Es war einmal ein Einstieg in die Wettkampfsaison, mehr nicht“, hofft sie aber in den folgenden Wettkämpfen zügig ihre Form zu steigern. Ihr Chefcoach Philipp Unfried sieht keinen Grund zur Panik. „Wir haben gut trainiert, sicher auch länger als üblich, aber es sollte der Zeitplan genau passen“, glaubt er an Ivis Topform exakt bei den Olympischen Spielen.

Beste Österreicherin wurde beim Kugelstoßen Christina Scheffauer (IAC), die als Vierte 13,79 Meter erzielte. Knapp dahinter auf Rang Fünf landete Siebenkämpferin Sarah Lagger (TGW Zehnkampf Union, 13,75). Der Sieg ging an die überragende Jessica da Silva Inchude aus Guinnea-Bissau. Ein Zentimeter fehlte auf die von ihr angestrebten 17 Meter.

Sprinterinnen mit Bestleistungen

Bei den Frauen über die 100 Meter war die Favoritin eine Klasse für sich. Die Weißrussin Krystsina Tsimanouskaya siegte bei nahezu perfekten 1,5 m/s Rückenwind in 11,22 Sekunden. „So schnell bin ich noch nie in die Saison gestartet, das ist großartig und hätte ich nie erwartet“, bleibt sie auch diese Woche noch bei Coach Unfried in St. Pölten und wird nächste Woche wie Dadic auch in Eisenstadt starten.

Im Burgenland werden sich auch die beiden derzeit schnellsten Österreicherinnen wieder ein Duell liefern. Die interne Konkurrenz im "Unfried-Stall" treibt beide zu Höchstleistungen. Am Donnerstag hatte wieder einmal Ina Huemer (SU IGLA longlife) die Nase vorn, als Zweite verbesserte sie ihre bisherige Bestleistung von 11,66 gleich um 25 Hundertstel auf nunmehr 11,41, was auch neuen OÖLV-Rekord bedeutet. Nur knapp dahinter landete ihre Kremser Trainingskollegin Magdalena Lindner (Union St. Pölten), die sich von 11,52 auf 11,45 steigerte. Unfried gab sich diplomatisch: „Mir ist egal, wer von beiden gewinnt, solange sie nur immer schneller werden!“ Und dankbar ist er, das beide Mädels das Wort „Zickenkrieg“ nicht einmal vom Hörensagen kennen. Denn beide sind trotz allem Konkurrenzkampf ziemlich beste Freundinnen.

„Es ist immer schön, wenn es spannend zwischen uns beiden ist und man nicht weiß, wie es ausgeht“, war Huemer aber natürlich „super happy“, dass das Pendel nach einigen Niederlagen gegen Lindner diesmal für sie ausgeschlagen hat. „Die letzten beiden Wochen waren zäh, aber heute bin ich richtig zufrieden“, meinte sie, sieht aber immer noch Reserven beim Start. „Da ist Luft nach oben!“

Lindner konnte mit ihrer Zeit gut Leben, auch wenn den U-23-Rekord noch immer nicht geknackt hat. „Jetzt fehlt aber nur mehr eine Hundertstel“, will sie das bald nachholen. Und sie findet den Zweikampf mit Huemer auch sehr gut. „Keine kann sich sicher sein die Schnellere zu sein, das tut uns beiden gut!“

Fehlstart kostet Guliyev den Sieg

Im 100-m-Sprint der Männer war der Ex-Weltmeister über 200 Meter, Ramil Guliyev, zwar in beiden Läufen klar überlegen, allerdings durfte er den Finallauf nur außer Konkurrenz bestreiten, da er zuerst einen Frühstart hingelegt hatte und disqualifiziert werden musste. „Wir hatten aber mit allen Sprintern ausgemacht, dass sie trotz eines solchen Missgeschicks laufen dürfen, weil angesichts der nahenden Olympischen Spiele jeder einfach Wettkämpfe braucht“, erklärt Meetingdirektor Gottfried Lammerhuber.

Schon im Vorlauf war Guliyev 10,25 (0,5 m/s Rückenwind) gelaufen, im Finale waren es dann 10,23. Zu seiner persönlichen Bestzeit von 19,97 aus dem Jahr 2017 fehlte zwar noch einiges, dennoch war der von der Türkei eingebürgerte Aserbaidschaner zufrieden. „Ich bin nach einer Verletzung noch nicht hundertprozentig fit, aber die Form wird besser und jetzt geht es vor allem darum, das Stehvermögen für die 200 Meter zu verbessern.“ Da hält er nämlich eine Bestzeit von 19,76 Sekunden. Die soll die bei den Olympischen Spielen dann eine Medaille bringen!

Diesmal erbte den Tagessieg über 100 Meter aber Zdenek Stromsik, der sich mit 10,32 (0,1) vor Markus Fuchs (ULC Riverside Mödling, 10,48) durchsetzen konnte.

Nachwuchs im Limitrausch

Das Prokop-Memorial hatte mit dem 400-m-Hürdenlauf begonnen, der von Lammerhuber für Lokalmatadorin Lena Pressler zugeschnitten wurde. Und die Tochter von Union-St.-Pölten-Hauptsponsor Oliver Presser (Transfer Personalmanagement) dankte es mit einer Glanzzeit. Auf der Zielgeraden kam die St. Veiterin sogar nochmals an Topfavoritin und Siegerin Mariya Mykolenko (Ukraine, 57,92 Sekunden) heran und stellte mit 58,64 eine neue persönliche Bestleistung auf. Damit blieb sie klar unter dem geforderten Limit für die U-23-EM (60,75).

„Endlich habe ich alle zehn Hürden perfekt erwischt, den Rhythmus durchhalten können“, meinte sie. Zuletzt sei sie fast schon verzweifelt, weil es auf den letzten beiden Hürden nie klappen wollte. „Ich hatte immer wieder Probleme, und es war jetzt schon wirklich einmal Zeit für eine neue persönliche Bestzeit, weil die letzten eineinhalb Jahre ging einfach nichts weiter!" Jetzt ist aber natürlich bei Pressler die Freude auf die U-23-EM groß.

Auch Multitalent Sophie Kreiner schaffte eine Norm, sie unterbot mit 60,89 das U-20-EM-Limit (61,00) und wurde Dritte.

Enzo Diessl (SU Leibnitz) schaffte über die 110-m-Hürden ebenfalls die Norm für die U-20-EM (14,25) und auch die U-20-WM (14,15). Er löste mit der Zeit von 14,06 das Ticket nach Tallin. Im U-23-Bewerb über die selbe Distanz ging der Limitversuch von Lorenz Ursprunger (LCA Umdasch Amstetten) aber daneben. Mit 14,52 fehlten ihm zwei lächerliche Hundertstel.

Lokalmatador Daiyehan Nichols-Bardi lief die 100 Meter im Vorlauf in 10,91 Sekunden und steigerte sich im kleinen Finale auf die Saisonbestleistung von 10,74 (bislang 10,81). „Das war heute gar nicht schlecht, aber aufs EM-Limit fehlen mir immer noch 25 Hundertstel“, sieht er die Chancen schwinden, das noch zu erreichen.

Bei den Damen war von den St. Pöltnerinnen im Vorlauf Isabella Edlinger so schnell wie noch nie. Ihre 12,16 hätten sogar fürs große Finale gereicht. Doch ein Fehltritt zwei Meter vor dem Ziel führten zu Schmerzen im Oberschenkel, die danach im Krankenhaus abgeklärt werden mussten. "Wahrscheinlich eine Zerrung", vermutet Trainerin Viola Kleiser und hofft auf nichts schlimmeres.

Daiyehan Nichols-Bardi jüngere Schwester Moyo lief schon 12,51 und erntete dafür sogar Lob von Philipp Unfried. „Da wächst ein Talent vor Ort heran!“

Sehr stark war auch Lionel-Afan Strasser (ATSV OMV Auersthal), der mit dem dritten Platz im Hochsprung erneut genau die Norm für die U-20-EM von 2,12 Metern überquerte. Beim Versuch, seine persönliche Bestmarke zu verbessern, scheiterte er aber wie schon zuletzt dreimal an 2,16 ganz knapp. Seine Trainerin Inga Babakova schwärmt trotzdem von Strassers Ehrgeiz und seinem Talent, Anweisungen und Vorgaben umzusetzen.

"Rastaman" Wilson verpasst Meetingrekord

Der Sieg im Hochsorung ging an Favorit und Publikumsliebling Jamal Wilson, der sich am Ende an der Meeting-Rekord-Höhe von 2,28 Meter versuchte, nachdem er zweimal knapp an 2,25 gescheitert war. Letztlich musste er sich aber mit übersprungenen 2,21 Metern begnügen. Bis dahin hatte der Topstar, der eine Bestmarke von 2,35 stehen hat, alle Höhen mit scheinbar spielerischer Leichtigkeit gemeistert, mit jeweils sehr viel Luft zwischen Latte und Hosenboden.

Mit den Bedingungen war Wilson zufrieden. „Der Wind war kein Problem, aber mir geht das Publikum bei den Events sehr ab“, klatschte er daher selbst auch bei den Sprüngen der Konkurrenten nach Kräften. „Die Leute hier waren auch alle bemüht, aber einfach zu wenige, um mir über die größeren Höhen zu helfen“, bedauerte er, dass er den Organisatoren den Meetingrekord nicht schenken konnte.

Die Hammerwurfbewerbe zu Beginn auf der Wurfanlage gewannen Bettina Weber (SVS LA) mit 55,93 Metern beziehungsweise Hassan Mohamed Mahmoud aus Ägypten mit 68,15. Zehnkämpfer Dominik Distelberger (UVB Purgstall) testete seine Form im Hochsprung (1,90), im Diskuswurf (40,43) und über die 110-m-Hürden (14,94), wirkte aber noch nicht wirklich zufrieden.