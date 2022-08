Bitteres Aus bei München-EM für St. Pöltnerin Ivona Dadic

Werbung

Nach einer verletzungsreichen und daher schwierigen Saison, erbrachte die Siebenkämpferin Ivona Dadic bei den Europameisterschaften in München Top-Leistungen. Sie war die Schnellste im Hürdenlauf, stellte mit 1,77 Meter eine Saison-Bestleistung im Hochsprung auf und wuchtete die Kugel beachtliche 14,31 Meter weit. Und auch beim 200-Meter-Sprint war die 28-Jährige vorne dabei, doch danach kam der Schock.

Die Jury disqualifizierte sie wenige Minuten nach ihrem Zieleinlauf. Doch was war passiert? Laut des niederländischen Kampfrichters und der Jury, zweifaches Betreten der Bahn-Innenlinie am Beginn des Laufes. Grundsätzlich darf die Markierung einmal berührt bzw. leicht übertreten werden, kommt dies jedoch öfters vor, so müssen Handlungen getroffen werden, erklärt Gottfried Lammerhuber, Obmann der Sportunion St. Pölten.

Obwohl der ÖLV (Österreichische Leichtathletik-Verband) gegen die Disqualifikation Einspruch erhob, beharrte die Jury auf die Entscheidung. „Gestern Abend wurde langes Prozedere mit dem Kampfrichter und dem Technik-Manager geführt, doch leider konnten wir nichts erreichen“, erläutert Lammerhuber.

Das Ergebnis der Diskussionen gefiel dem St. Pöltner, nachvollziehbar, keineswegs: „Die Bildqualität war so schlecht, dass man ein zweites Übertreten kaum erkennen konnte, außerdem bringt ein Überschreiten der Innenlinie am Anfang eines Sprints keinen Vorteil, da das Tempo ohnehin noch nicht recht hoch ist.“

Ohne Abzug der Punkte aus dem 200-Meter-Lauf hätte sich Dadic durchaus noch Medaillenchancen ausrechnen dürfen. So saß die Enttäuschung aber zu tief und die St. Pöltnerin verzichtete auf ein Antreten in den abschließenden drei Bewerben am Donnerstag.

Nichtsdestotrotz, gibt die Athletin nicht auf. Den Angaben ihres Trainers Philipp Unfried zufolge, wird Ivona Dadic, nach einer kurzen Verarbeitungszeit, für das Mehrkampf-Meeting in Frankreich, im Dezember, weitertrainieren um sich fix für die Weltmeisterschaften in Budapest zu qualifizieren. Großes Fernziel seien laut Lammerhuber ohnehin die Olympischen Spiele 2024 in Paris.