So viele Athleten wie seit 30 Jahren nicht schickt der österreichische Leichtathletikverband bei der Europameisterschaft in Berlin (noch bis Sonntag) ins Rennen. „Wir sind nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ sehr gut aufgestellt“, erklärt Sportdirektor Gregor Högler.

Neben Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger ist Mehrkampfspezialistin Ivona Dadic (Union St. Pölten) das heißeste Eisen im „Medaillenfeuer“. Högler: „Ivi hat gute Chancen, aber eine g’mahte Wies’n wird das nicht.“

Ivona Dadic

Die 24-Jährige hat Götzis ausgelassen, ist stattdessen erst in Ratingen in die Siebenkampfsaison eingestiegen. „Definitiv die richtige Entscheidung, ich bin sicher stärker als letztes Jahr“, sagt Dadic. Das wird auch nötig sein, glaubt die Wahlniederösterreicherin: „Die Konkurrenz ist enorm stark. 6.500 Punkte wird man für eine Medaille holen müssen.“ Ihr eigener österreichischer Rekord liegt bei 6.417 Zählern. Dadic ist am Donnerstag und Freitag im Einsatz.

Dominik Distelberger

Nach Achillessehnenproblemen sind die Erwartungen des Purgstallers gedämpft. „Ich hatte bloß zehn Wochen Vorbereitungszeit. Wenn das Glück auf meiner Seite ist, kann trotzdem eine schöne Punktezahl herausschauen.“ Distelberger hat in der Halle gute Wettkämpfe gezeigt, will in die Nähe seiner Topmarke von 8.175 Punkte, aufgestellt vor zwei Jahren in Götzis, kommen. Der 28-Jährige ist am Dienstag und Mittwoch im Einsatz.

Beate Schrott

Auf einen „Ausreißer“ in Berlin hofft die St. Pöltnerin, die mit konstanten Zeiten um 13,20 Sekunden über die 100 Meter Hürden das EM-Limit gleich viermal unterboten hat. Schrott fühlt sich „wie ein neuer Mensch“, nachdem ihre Karriere am seidenen Faden gehangen ist. „Ohne meinen Freund Christian Taylor hätte ich schon aufgehört.“ Am Mittwoch (10.10 Uhr) wird’s für Beate ernst. Ihr Ziel: der Einzug ins Semifinale.

Markus Fuchs

Österreichs Top-Sprinter rechnet sich vor allem über die 200 Meter (Vorläufe am Mittwoch, 10.50 Uhr) gute Chancen aus. Der Athlet vom ULC Mödling: „Durch die frühzeitige Qualifikation ist viel Druck von mir abgefallen. Ich hatte eine Super-Vorbereitung, bin immer wieder an meine Bestzeiten herangelaufen.“

Nada Ina Pauer

Auf den letzten Drücker wurde die 31-Jährige von der SV Schwechat nachnominiert. Nur sechs Zehntel fehlten ihr auf die Norm über 5.000 Meter (15:40 Minuten). „In Berlin werd’ ich zeigen, dass ich die Nominierung verdiene!“

Christian Steinhammer

Der für den ULC Mödling startende St. Georgener fiebert dem Marathon am Sonntag entgegen. „Wir erwarten Temperaturen an die 30 Grad, da musst du clever laufen“, peilt Steinhammer das Mittelfeld an.

Andreas Vojta

31 Läufer sind über die 5.000 Meter auf der Bahn. „Das wird ein Gemetzel“, glaubt der Gerasdorfer. Nach vier EM-Starts über 1.500 m geht’s erstmals auf die Langstrecke (Samstag, 20.55 Uhr).