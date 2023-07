Dadic: „Will noch einmal alles rauskitzeln“

NÖN: Was sind die Hintergründe Ihres Umzugs nach Schweden?

Ivona Dadic: Meine Spartentrainer waren alle an verschiedenen Standorten. Ich verbrachte die letzten Jahre sehr viel Zeit im Auto, pendelte ständig zwischen St. Pölten, der Südstadt und Linz. In den vergangenen zwei Jahren bin ich 110.000 Kilometer mit dem Auto gefahren. Das ist vielleicht für einen Vertreter okay, für eine Spitzensportlerin ist das viele Sitzen Gift. Ich hatte immer wieder körperliche Probleme mit dem Beinstrecker, dem unteren Rücken usw.

In Schweden wird alles an einem Ort sein?

Dadic: Genau. Mit Trainer heißt Vlado Petrovic und ich übersiedele zu ihm nach Sollentuna in die Nähe von Stockholm. Ich habe mir dort schon alles angesehen und eine Wohnung in der Nähe gefunden. Am liebsten würde ich ja direkt neben der Laufbahn schlafen.

Das klingt ja sehr motiviert ...

Dadic: Das bin ich. Ich will noch einmal alles rauskitzeln und dazu brauche ich optimale Bedingungen. Bitte nicht falsch verstehen: Die waren bislang auch sehr gut, aber es gab einen gewissen Reibungsverlust. In meinem Umfeld verstehen diesen Schritt auch alle und unterstützen mich super.

Ihr langjähriger Haupttrainer, der St. Pöltner Philipp Unfried, bleibt an Bord. Wie wird die Aufgabenteilung mit ihrem neuen Trainer Petrovic aussehen?

Dadic: Philipp war zehn Jahre lang mein Trainer. Da und dort ein neuer Reiz wird mir hoffentlich gut tun. Er bleibt aber in den Laufbewerben mein Trainer. Ich werde immer wieder wochenweise in Schweden sein, dann aber auch wieder für einige Zeit in Österreich, wo ich mit Philipp trainieren werde.

Das heißt: Sie erhoffen sich von Petrovic vor allem bei Sprung und Wurf einiges?

Dadic: Genau, da erbringen die Athletinnen, die er bislang betreute sehr gute Leistungen. Und auch mir sagen viele Experten, dass ich bei den Wurfdisziplinen noch das höchste Steigerungspotenzial habe.

Wann geht's los?

Dadic: Ich fliege am Sonntag nach Schweden.

Können Sie schon wieder voll trainieren nach ihrer Knie-Operation?

Dadic: Ja, ich bin wieder voll fit. Das war eine Art „kleines Service“ am Knie. Ich wurde ja schon einmal vor zehn Jahren operiert und jetzt wurde am Meniskus etwas gemacht. Das war aber nicht schlimm.

Die WM heuer lassen Sie trotzdem aus. Werden Sie heuert noch Wettkämpfe bestreiten?

Dadic: Ob ich einen kompletten Mehrkampf mache, ist noch nicht fix. Ich will aber jedenfalls noch in Einzeldisziplinen an den Start gehen.

Großes Ziel sind natürlich die Olympischen Spiele im nächsten Jahr. Was rechnen Sie sich da aus?

Dadic: Wenn ich fit bin, dann traue ich mir alles zu. Körperliche Fitness ist für eine Mehrkämpferin die Grundvoraussetzung. Mit dem Umzug nach Schweden hoffe ich auch, dass das die paar Prozentpunkte in diesem Segment bringt.