Ein Auftritt vor eigenem Publikum, beim Liese-Prokop-Memorial der Union St. Pölten? Auch für eine WM-Silbermedaillengewinnerin „etwas ganz Besonderes“, wie Ivona Dadic zugibt. Die „Feuertaufe“ hat die Weltklasseathletin bestanden – mit Platz zwei im Weitsprung (6,22 Meter) und guten 13,61 Sekunden beim Hürdensprint. „Beim dritten Schritt bin ich fast gestürzt, umso mehr freut mich die tolle Zeit“, atmet Dadic auf. „Beim Weitsprung haben wir viel an der Technik gefeilt.“

In knapp zwei Wochen steht das erste Mehrkampfmeeting am Programm. „Das wird eine echte Standortbestimmung“, blickt Dadic dem Start in Ratingen entgegen.

Österreichs schnellster Mann mit Rang vier "mehr als zufrieden"

Österreichs schnellster Mann, Markus Fuchs (ULC Mödling), war mit Rang vier und einer Saisonbestleistung von 10,42 Sekunden „mehr als zufrieden“. Das EM-Limit holte er dann am Sonntag nach – mit neuer Bestzeit (10,34 Sekunden über 100 m) in Regensburg.

Zwei bekannte Gesichter fehlten in St. Pölten: der angeschlagene Purgstaller Dominik Distelberger und Lokalmatadorin Beate Schrott. Die St. Pöltnerin laboriert seit der Hallensaison mit Problemen am Beuger, kann noch keine Hürden in Wettkampfhöhe (84 Zentimeter) laufen. „Mir tut’s leid, sie war so gut in Form“, bedauert Meeting-Direktor Gottfried Lammerhuber. Die Topzeiten – allen voran die fabelhaften 12,41 Sekunden von Alina Talay über 100 Meter Hürden (Europa-Jahresbestleistung) – schmecken dem Funktionär: „Das macht’s für 2019 um einiges leichter.“