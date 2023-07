Die Leichtathletik-Weltelite gastiert in Eisenstadt

Es wird ein Leckerbissen für die Leichtathletik-Fans. Das World Athletics Contintental Tour Bronze-Event in Eisenstadt. In knapp drei Wochen werden in der burgenländischen Landeshauptstadt Weltmeister, Rekordhalter und Olympia-Medaillengewinner an den Start gehen – kurzum Leichtathletik-Spitzensport vom Feinsten wird geboten.

Aus heimischer Sicht sind Caroline Bredlinger (800 Meter) vom Laufteam Burgenland Eisenstadt und Niklas Strohmayer-Dangl (400 Meter Hürden) von der Leichtathletik Akademie Eisenstadt mit dabei und mischen als Lokalmatadore auf Weltklasse-Niveau mit – neben Athleten aus insgesamt sechs Kontinenten.

Mit dem Weltmeister im Speerwurf, Johannes Vetter, hat man einen absoluten Leichtathletik-Superstar für das Event in Eisenstadt gewinnen können. Der Deutsche hält bei einer persönlichen Bestleistung von 97,76 Metern. Meeting-Direktor Rolf Meixner kommt ins Schwärmen: „Das ist die zweitbeste jemals geworfene Weite.“ Nur der Weltrekord (aus dem Jahr 1996) von der tschechischen Legende Jan Železný war besser – 98,48 Meter. Im Vorjahr scheiterte eine Verpflichtung Vetters noch an der Antrittsgeldforderung, diesmal konnte man den Deutschen für das Meeting im Burgenland gewinnen.

Olympiasieger starten in Eisenstadt

Ähnlich hochkarätig wird es im Speerwurf der Damen zur Sache gehen. Da trifft die rot-weiß-rote Rekordhalterin Victoria Hudson auf Olympiasiegerin Sara Kolak (Kroatien) und auf die Nummer eins der Weltrangliste aus dem Vorjahr, Christin Hussong (Deutschland). Ermöglicht wurde die Verpflichtung der Weltstart durch das Engagement der OSR Group. „Weltklasse was Weltklasse ist“, so OSR Chef Franz Rumpold.

Aber nicht nur im Speerwurf ist die absolute Elite dabei, auch über 400 Meter der Frauen ist das Feld herausragend, wie Meixner betont: „Das ist vom Niveau her wie ein Olympia- oder WM-Halbfinale.“

Über 200 Meter startet bei den Herren James Dadzie (Ghana), der heuer 19,79 lief – eine Zeit die es in Österreich noch nie gab. Weiters könnte noch ein Olympiasieger so wie ein Top5-Sprinter der Weltrangliste zum Starterfeld, das es ohnehin schon in sich hat, hinzukommen. Eisenstadts Bürgermeister Thomas Steiner bringt es auf dem Punkt: „Wir freuen uns auf Weltklasse in Eisenstadt.“ Alle weiteren Infos, Zeitpläne sowie Ticketpreise findet ihr unter: www.la-akademie.at