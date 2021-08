Die 33-jährige Schrott ließ es in Andorf über die 100 m Hürden laut einer Aussendung des Österreichischen Leichtathletikverbands (ÖLV) "noch einmal so richtig krachen" und beendete ihre Karriere mit einem Sieg in 13,12 Sekunden über 100 m Hürden.

"Mein Körper dankt es mir aufzuhören"

Weißhaidinger meinte: "Ich habe ehrlich gesagt länger Autogramme geschrieben, für Fotos posiert und die Medaille hergezeigt, als ich beim Aufwärmen war. Das Stadion in Andorf ist für mich mein zweites Wohnzimmer. Im Publikum sind fast nur bekannte Gesichter. Meine gesamte Familie war da, auch Freundin Hanna natürlich."

Ab Montag wird das Training für die restliche Diamond-League-Saison wieder angezogen. "Ich möchte mich unbedingt fürs Finale in Zürich qualifizieren. Ich habe ja noch nie am legendären Letzigrund geworfen."

Ein letztes Mal trat Schrott im Pramtalstadion zu einem Rennen an. "Es war eine große Ehre hier heute daheim in Österreich noch einmal laufen zu dürfen. Aber mein Körper dankt es mir aufzuhören, auch wenn es mir sehr schwerfällt", sagte die Olympiafinalistin und EM-Bronzemedaillengewinnerin von 2012. Nun gilt der Fokus der Hochzeit mit US-Dreispringer Christian Taylor.

Kremserin Lindner siegte über die 100 Meter

Anfang der 2000er hatte die Maria Anzbacherin Schrott in St. Pölten mit dem Leistungssport begonnen, der sie bereits 2006 zur U20-WM führte. Hunderte Wettkämpfe später (darunter neben Hürdenrennen auch Weitsprünge, Sprints, Staffeleinsätze und ein Kugelstoßen 2019 in Götzis) waren dann am Samstag die beiden letzten Rennen in der Karriere der Athletin der Union St. Pölten gekommen.

Im Vorlauf war Schrott mit 13,2 Sekunden schon die Schnellste und auch in ihrem allerletzten Lauf, dem Finale, war die Anzbacherin nicht zu schlagen. So verließ die ÖLV-Rekordhalterin die sportliche Bühne als verdiente Siegerin.

Die 200 m gingen an Staatsmeisterin Ina Huemer, die auf ihrer Spezialstrecke in 23,31 vor Olympia-400-m-Semifinalistin Susanne Walli (23,44) siegte. Für beide war es neue persönliche Bestleistung. Der Kenianer Ferdinand Omurwa gewann die 100 m im Landesrekord von 9,86 Sek. Das ist die elfschnellste Zeit in diesem Jahr weltweit. Bei den Frauen holte sich die Kremser Sportstudentin Magdalena Lindner in 11,57 den Sieg, im Vorlauf lief sie 11,50.