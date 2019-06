Beim Liese-Prokop-Memorial in St. Pölten setzte Markus Fuchs ein Ausrufezeichen. Österreichs schnellster Mann schraubte seine Bestzeit über die 100 Meter „ungewollt“ auf 10,32 Sekunden nach unten. Das reichte in diesem Klassefeld „nur“ für Rang vier. „Den Sieg hab’ ich auf den letzten Metern liegen gelassen“, weiß der Athlet des ULC Riverside Mödling. „Eine persönliche Bestleistung hatte ich noch gar nicht am Radar.“ Freilich will der 23-Jährige heuer noch die 10,20-Sekunden Schallmauer angreifen.

Union St. Pöltens Aushängeschild klassierte sich mit 5,94 Metern auf Rang drei im Weitsprung. Das Feilen an der Technik mit ihrem neuen Trainer Dwight Philipps fruchtet. „Wir haben in den letzten Monaten viel umgestellt, das braucht jetzt noch ein paar Wettkämpfe“, analysiert die Mehrkämpferin, „derzeit falle ich zeitweise noch in alte Muster zurück.“ Für Dadic geht’s am Samstag in Innsbruck weiter. Sie startet bei der „Golden Roof Challenge“ vor dem Goldenen Dachl im Weitsprung.

Lokalmatadorin Beate Schrott lief bei ihrem Saisondebüt nach Verletzungsproblemen im Vorlauf 13,33 Sekunden über 100 Meter Hürden, obwohl sie ein Hindernis heftig touchiert hatte. Im Finale stellte sie dann sicherheitshalber schon vor dem ersten Hindernis ab. „Über die Zeit freue ich mich extrem, weil ich in den letzten Wochen wegen Schmerzen nur sehr unregelmäßig trainieren konnte, darum wusste ich überhaupt nicht, was heute möglich ist“, schildert die Olympia-Finalistin von 2012. Das Finale ließ die St. Pöltnerin sicherheitshalber aus.