15. Prokop-Memorial: Heimische Elite gastiert im Sportzentrum NÖ

Das Liese-Prokop-Memorial am Fronleichnamstag ist ein Traditionsmeeting, welches 2023 bereits zum 15. Mal stattfinden wird. Es war auch ein Gründungsbewerb der Austrian-Top-Meetings, zu denen es natürlich auch heuer zählt. Das Prokop-Memorial kann bereits auf unzählige Weltklasse-Leistungen und Top-Stars der Leichtathletik verweisen. Es war auch Österreichs Vorreiter in Sachen „Rückenwind-Garantie“. Diese wurde vor einigen Jahren erstmals in St. Pölten angeboten. Beide Aspekte garantieren auch 2023 wieder eine äußerst starke nationale und internationale Besetzung.

Beate Taylor tritt erstmals als Meetingdirektorin auf

Nachdem sich der Initiator und langjährige Meetingchef Gottfried Lammerhuber nach dem letztjährigen Meeting aus privaten Gründen aus der Organisationsleitung zurückgezogen hat, übernehmen mit Hürden-Olympia-Finalistin Beate Taylor und Clemens Ipkovich zwei neue Direktoren das Ruder in St. Pölten. Taylor, die unter ihrem Mädchennamen Schrott als 100-m-Hürdensprinterin bei den Olympischen Spielen von London 2012 ins Finale gestürmt war, zeigt sich überrascht vom enormen Aufwand der Aufgabe. „Es ist eine echte Herausforderung und ich bin froh, dass mir ein ganzes Team zur Seite steht, angefangen von Christoph, der als Mitarbeiter im Sportzentrum NÖ praktisch rund um die Uhr für das Meeting arbeitet, aber auch das ganze Union-Team, das schon Gottfried unterstützt hat, und auch mir jetzt tatkräftig unter die Arme greift“, bedankt sie sich. Auch Lammerhuber selbst steht als Präsident des NÖ Leichtatletikverbands und Mentor Taylor zur Seite. „Mein voller Respekt, was er hier in vierzehn Jahren aufgebaut hat, ist sensationell, da kann man sich nur den Hut ziehen!“

Vor zwei Jahren beendete Beate Taylor-Schrott unter Tränen ihre aktive Karriere beim Heimmeeting in St. Pölten und musste vom Ehemann getröstet werden. Heuer tritt sie als Meetingdirektorin die Nachfolge von Gottfried Lammerhuber an und der zweifache Olympiasieger im Dreisprung, Christian Taylor, wird als besondere Attraktion über die 100 Meter an den Start gehen. Foto: Claus Stumpfer

Heimische Asse stehen im Mittelpunkt

Noch unter Lammerhuber hat das Prokop-Memorial den World Athletics Continental Tour Challenger Status erhalten, was es auch heuer somit zu einem Meeting der Kategorie D des World Rankings macht. „Dies ist vor allem wertvoll für unsere nationalen Aktiven hinsichtlich der möglichen Bonuspunkte (40) und eine schöne Anerkennung des Weltverbands. Es zeigt, dass die Qualität des Meetings stimmt", erklärt Taylor, die vor allem um die heimischen Stars wie Österreichs Starsprinter Markus Fuchs, der heuer erstmals bei seinem „Lieblingsmeeting“ wie er im Vorjahr bekannt hat, als Athlet der Sportunion St. Pölten dabei sein wird. Weiters haben vom Veranstalterklub auch die Kremserin Magdalena Lindner (100 Meter) und die St. Veiterin Lena Pressler (400-m-Hürden) genannt. Zudem wird Christian Taylor erstmals am Start sein. Der Ehemann der Meetingdirektorin wird allerdings nicht über seine Paradedisziplin den Dreisprung (zweifacher Olympiasieger) antreten, sondern als besondere Attraktion über 100 Meter (Bestzeit 10,58 Sekunden).

Weißhaidinger visiert Stadionrekord an

Neben den Sprintdistanzen nahm Taylor heuer vor allem die Wurfdisziplinen in den Fokus. Auch hier steht mit Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger als Zugpferd bereit. „Lucky Luke“ schleuderte heuer seine Wurfgerät als erster Österreicher bereits über 70 Meter. Für den Stadionrekord müsste er Kristjan Čehs Leistung von 2020 überbieten und seinen Rekord weiter verbessern. „Für einen Stadionrekord gibt's 500 Euro, die will ich mir schnappen“, ist Weißhaidinger motiviert. Und bei den Damen ist Schwechats Speerwerferin Viktoria Hudson quasi Weißhaidingers Pendant.

Derzeit verhandeln Taylor und Ipkovich aber auch noch mit zahlreichen Managern internationaler Stars. „Viel wird bei solchen Meetings erst in den letzten Tagen entschieden“, ist Taylor zuversichtlich, noch etliche perfekte Konkurrenten für die österreichischen Stars anlocken zu können. „Genau dafür hat schon Gottfried das Meeting ins Leben gerufen. Mit den internationalen Gegnern sollen die heimischen Stars und auch Nachwuchstalente sich perfekt matchen können!“ Dazu wird etwa Alexandra Burghardt, die Deutsche Olympiastarterin über 100 Meter hat eine Bestzeit von 11,01 stehen, sorgen. Wie St. Pöltens Leichtathletiktrainerin Viola Kleiser hat sie sich übrigens auch erfolgreich als Anschieberin im Zweierbob versucht.

Los geht'S zu Fronleichnam um 15 Uhr

Dazu werden U-23-Weltmeister und weitere aufstrebende internationale Talente am 8. Juni in St. Pölten erwartet. Los geht es mit den Hauptbewerben ab 15 Uhr im Sportzentrum. 100 Meter Männer und Frauen, 100-m-Hürden (F), 400 Meter (M, F), 1500 (F), Diskus (M), Speerwurf (F) und Hochsprung (M) stehen am Programm. Bereits um 13.45 Uhr startet das Rahmenprogramm mit Bewerben des neu vom ÖSV ins Leben gerufenen Nationals Cup für Amateure.