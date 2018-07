Die Maria Anzbacherin wurde am Freitag im Rennen über 100 m Hürden im Rahmen der Diamond-League in Monaco in 13,22 Sekunden Siebente, die EM-Norm beträgt 13,25. Der Sieg ging an die US-Amerikanerin Queen Harrison in 12,64.

Das ÖLV-Team für Berlin umfasst damit aktuell 14 Athleten.