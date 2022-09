Ivona Dadic gewann erstmals Siebenkampf in Talence

Werbung

Mit 6.233 Punkten holte sie ihren zweiten Sieg auf der Mehrkampf World Tour nach Ratingen 2018. Die 29-Jährige teilte sich Platz eins mit der Olympiadritten Emma Oosterwegel (NED), die auf die gleiche Punktezahl kam. Dritte wurde die Schwedin Bianca Salming (6.028 Pkt.).

Götzis, Ratingen (GER) und Talence (FRA) sind die einzigen drei Mehrkampf-Meetings weltweit, die den Gold-Level-Status der World Athletics Combined Events Tour, dem Pendant der Mehrkämpfer/innen zur Diamond League, inne haben.

"Ich freue mich über meinen ersten Sieg in Talence", sagte Dadic, die in Talence vor sieben Jahren Vierte wurde. Ganz zufrieden war sie aber nicht. "Ich bin wirklich sehr gut in Form, daher habe ich mir den Mehrkampf eigentlich auch etwas anders vorgestellt, vor allem mit dem Speerwurf bin ich überhaupt nicht zufrieden."

Für Dadic war es dennoch ein schöner Erfolg nach einer wegen Verletzungen verpatzten Saison. Sie hatte die WM in Eugene auslassen müssen und war bei der EM in München wegen Bahnverlassens im 200-m-Lauf disqualifiziert worden. Vor allem über 200 und 800 m war Dadic in Talence stark. "Auf den 800-m-Lauf bin ich stolz", sagte sie, nachdem sie mit 2:11,12 Minuten einen klaren Disziplinensieg feierte und den Rückstand auf die nach sechs Disziplinen führende Olympiadritte Emma Oosterwegel wettmachte. Es war Dadic' zweitschnellste 800-m-Zeit ihrer Karriere.

Mit den 110 Platzierungs-Bonuspunkten für den Meeting-Sieg hat Dadic für die WM-Qualifikation für Budapest 2023 gut angeschrieben.

In Linz holten am Sonntag bei den heimischen Mehrkampfmeisterschaften Isabel Posch (5.394 Punkte) bzw. Niklas Voss (6.476), beide aus Vorarlberg, die Titel.