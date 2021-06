Am Wochenende fanden im LAZ Wien die NÖ Landesmeisterschaften der Altersklassen U 20 und U 16 unter teils kuriosen Wetterbedingungen statt. Regen mischte sich mit Sonnenschein und am Samstag gab es sogar einen kurzen Hagelschauer. Für die Union St. Pölten war es mit sieben Titeln, zehn Silber und elf Bronzemedaillen aber eine sehr erfolgreiche Meisterschaft.

In der U 20 wurde Kilian Moser seiner Favoritenrolle im Hammer- (54,67 m) und Diskuswurf (41,16 m) gerecht, holte in beiden Wurfdisziplinen die Goldene. Immer näher rückt jedoch sein Trainingskollege Florian Hamerschmidt. Das U-18-Talent markierte mit beiden Wurfgeräten persönliche Rekorde und holte jeweils Silber. Auch im Kugelstoßen war die starke USTP-Wurfgruppe von Klaus Moser nicht zu schlagen.

Lorenz Lammerhuber holte bei seinem Wettkampf-Comeback nach einjähriger freiwilliger Pause mit 13,36 Metern gleich wieder den Landestitel. Am dritten Rang landete Hamerschmidt mit einem sensationellen persönlichen Rekord von 12,60 Meter.

Sensationsdebüt von Philipp Gramm

Ein ebenso tolles Debüt bei einer Landesmeisterschaft feierte Philipp Gramm mit fünf Podestplätzen. Der Traisner in Diensten der Union St. Pölten holte im Weitsprung (6,56 m) seinen Premieren-Titel und steuerte danach noch zweite Plätze im Hochsprung (1,86) und 200-m-Sprint (23,32 m) sowie einen dritten Rang über 100 Meter (11,26 Sekunden) hinzu.

Die St. Pöltner Burschenstaffel mit Gramm, Hagmann, Bernauer und Weiser (v. l.). Usercontent, privat

Der 18-jährige Maturant begann erst vor knapp einem Jahr mit leistungsorientiertem Training und entpuppte sich sofort als außergewöhnliches Sprint- und Sprungtalent.

Seine fünfte Medaille am Wochenende gewann Gramm mit seinen Sprintkollegen Felix Bernauer, Julian Hagmann und Tobias Weiser in der 4x100-m-Staffel. U-20-Sprinter Tobias Weiser überquerte die Hürden am schnellsten und holte souverän seinen ersten Landestitel über 110 Meter in 15,52 Sekunden. Über die lange Hürdenstrecke (400 m) lief Julian Hagmann als Dritter ebenfalls aufs Stockerl.

Mittelstreckler stark wie lange nicht

Besonders stark präsentierten sich neben Sprintern und Springern aber auch die USTP-Mittelstreckenläufer. SLZ-Schüler Stefan Scheiflinger wurde über 5000 Meter in 15:53 Minuten Vizelandesmeister und lief über 1500 Meter ebenfalls mit Hausrekord (4:11) auf Rang drei. Gymnasiast Niklas Kainrath blieb über 800 Meter in 1:57,96 erstmals unter der magischen 2-Minuten-Marke.

Bei den U-20-Mädchen wussten die Sprinterinnen zu überzeugen: So lief Isabelle Edlinger über 100 Meter zu Silber, knapp gefolgt von U-18-Talent Moyo Bardi. Bardi zeigte danach auch ihre Sprungqualitäten, setzte starke 5,45 Meter in den Sand und wurde Dritte. Gemeinsam mit Larissa Koberwein und U-16-Athletin Alma Leder holten die beiden über 4x100-Meter die Bronzemedaille.

Butter in der U 16 top

Bei den jüngeren Leichtathletiktalenten konnte Nina Butter wieder einmal ihr Toptalent in den Wurfbewerben unter Beweis stellen. Die 13-Jährige siegte im Diskuswurf mit 37,92 Metern und holte danach mit persönlichem Rekord von 10,28 Metern im Kugelstoßen ihren zweiten Titel. Lediglich im Hammerwurf musste sich Butter in einem hochklassigen Duell knapp geschlagen geben und wurde Zweite. Für Trainingskollegin Eva Farcher gab’s im Hammerwurf mit persönlicher Bestleistung Rang drei.

Weitere Bronzemedaillen in der U 16 holten für Eva Scheiflinger über 1000 Meter und Janine Ziesemann mit 1,54 Meter im Hochsprung. Sarah Daxböck schleuderte den Speer auf 32,13 Meter und landete am zweiten Platz. Stark präsentierte sich auch Alma Leder mit einem fünften Platz im Weitsprung und einem siebenten Rang über 80-m-Hürden, sowie Max Lechner mit einem sechsten Rang über 1000 Meter.