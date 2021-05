Die 21-jährige Magdalena Lindner ist die Senkrechtstarterin bei der Union St. Pölten. Erst im Vorjahr vom ULV Krems zu Trainer Philipp Unfried gewechselt, wird sie immer schneller. Edi Holzer hat die Gneixendorferin einst bei seinen Laufolympiaden entdeckt. Erblich vorbelastet ist Lindner nicht. „Mein Vater hat nur Unterhaus-Fußball gespielt,“, erzählt sie. Das war in OÖ, woher die Eltern abstammen. In Linz holte sie sich heuer auch Staatsmeisterschaftsgold über 60 Meter. Die Zeit von 7,37 Sekunden bedeutetet das Hallen-EM-Limit.

In Toruń lief Lindner dann im Vorlauf 7,40. Ihr EM-Debüt beendete sie nach dem Semifinale (7,47) auf Rang 23. Die Olympischen Spiele kommen aber wohl zu früh. Bei einer Bestzeit über 100 Meter von 11,62 scheint das Limit von 11,15 unerreichbar. Große Ziele hat die Sportstudentin, die heuer ihr Studium abschließen will, trotzdem. Mit Österreichs Sportlerin des Jahres Ivona Dadic war sie zuletzt auf Trainingslager in Belek. „Da ist viel weitergegangen“, peilt sie bei der U-23-EM im Juli in Bergen daher eine Medaille an. „In Toruń haben es fünf U-23-Läuferinnen ins Semifinale geschafft, zwei davon muss ich biegen!“