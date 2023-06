Mehrkampfstar Dadic: Adieu WM, adieu St. Pölten!

Die Olympischen Spiele 2024 sind und bleiben das große Ziele. Den Weg dorthin hat Ivona Dadic neu ausgerichtet. Mit verkleinertem Betreuerstab und einem neuen sportlichen Domizil in Schweden möchte die 29-Jährige nach überstandener Knie-Operation wieder fit werden und in Wettkampfform kommen. Vlado Petrovic, der bereits die schwedische Mehrkämpferin Bianca Salming unter seinen Fittichen hat, wird Ivonas neuer „Haupttrainer“. Fix ist: Ein Start bei der Weltmeisterschaft in Budapest geht sich für die EM-Dritte von 2016 nicht aus.

Umbau im Betreuerstab

Die Mehrkämpferin ordnet jetzt einmal ihr Umfeld neu. Die Gründe für die Veränderung seien vielfältiger Natur, sagt Dadic. „Ich war die letzten Jahre wirklich sehr happy mit meinem Betreuungsteam. Wir haben super zusammen gearbeitet und es hat sich ja auch in tollen Erfolgen gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg waren“, schildert die Wahl-Niederösterreicherin, die für die Union St. Pölten an den Start geht. „Nachdem meine Speerwurf-Trainerin eine Babypause einlegt, und daher Grund meine Betreuung nicht mehr so fortsetzen konnte wie bisher, standen wir vor dem Dilemma, dass wir ohnehin etwas ändern mussten.“

Schweden statt St. Pölten

Die Wahl fiel auf Schweden. „Im Laufe der Jahre hab ich einfach gemerkt, dass mir das viele Sitzen im Auto, um von einer Trainingsstätte zur nächsten zu kommen, gesundheitlich nicht gut getan hat. Jeder Physiotherapeut und Arzt sagt dir tausend Mal, dass du regenerieren sollst und auf deinen Körper achten, und dann sitzt du mehr im Auto als ein Vertreter“, formuliert's Dadic drastisch. Gesucht: Eine „Homebase“, die kompakt an einem Ort alle Möglichkeiten bietet. Lange Gespräche mit dem Betreuerstab und dem Leichtathletikverband folgten.

Neue Trainingsreize gefragt

„Wir haben viele Optionen durchbesprochen und geprüft und uns schließlich dazu entschlossen, dass ich in Zukunft meine Zelte in Schweden aufschlagen und mit Vlado Petrovic, der auch Bianca Salming (Anmerkung: schwedische Top-Siebenkämpferin) trainiert, zusammenarbeiten werde. Philipp wird weiter im Boot bleiben und mein Sprint-, Hürden- und Lauftraining planen“, will Dadic auch ihren Langzeittrainer Philipp Unfried einbinden.

Philipp Unfried, der die letzten Jahre für die Planung und Gesamtkoordination von Ivona Dadics Training verantwortet hat, kann den Schritt nachvollziehen. „Ein paar neue technische Reize schaden nicht. Ich denke, dass Vlado genau die Bereiche, die Ivi für ein erfolgreiches Comeback bearbeiten muss, sehr gut abdecken kann. Und sie hat dort wirklich alles an einem Ort, hat damit sehr kurze Wege. Ich stehe ihr auch weiterhin voll zur Verfügung und unterstütze sie, wo ich nur kann.“ Freilich vorwiegend auf Distanz - durch die Erstellung der Trainingspläne für die Laufeinheiten. „Wir haben solange zusammengearbeitet. Ivi weiß, was zu tun ist“, sieht Unfried kein Problem.

Comeback erst im Herbst

Ihren Saisoneinstieg muss Ivona Dadic allerdings weiter nach hinten verschieben. Die Rehabilitation nach der Knie-Operation hat sich doch länger hingezogen als erwartet, was ein Antreten beim Mehrkampf-Meeting in Bydgoszcz Ende Juli, und damit auch bei den Weltmeisterschaften unmöglich macht.

Somit liegt der volle Fokus auf der Qualifikation für die EM in Rom (2024) und natürlich auf den Olympischen Spielen in Paris. Ob das für Polen geplante Comeback Ende September im französischen Talence oder erst in der Hallensaison stattfinden wird, hängt vom weiteren Trainingsverlauf und den Leistungsentwicklungen in allen sieben Disziplinen ab.