Leichtathletik München: Fuchs verpasst Finale, Dadic steigt heute ein

Lesezeit: 3 Min Wolfgang Wallner

Von der Atmosphäre in München "erdrückt": Sprinter Markus Fuchs. Foto: APA/AFP/Andrej Isakovic

Ö sterreichs schnellster Mann kommt bei der Europameisterschaft in München nicht an seine Bestzeit heran. Markus Fuchs gibt sich kämpferisch: "Ich war im Semifinale und werde es sicher noch einmal in ein Finale schaffen!" Mehrkämpferin Ivona Dadic steigt am Mittwoch ein.