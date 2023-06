Rot-weiß-rote Siege durch Pressler und Pallitsch

Die rot-weiß-rote Leichtathletik-Abordnung musste bei den European Games in Polen hat seine Führung in der Division 3 der Team-EM am zweiten von drei Wettkampftagen knapp an Irland abgeben. Und das trotz vier Siegen, am Vortag waren es drei gewesen. Doch im letzten Bewerb des Tages blieb die Männer-Staffel über 4 x 100 m (mit NÖ-Sprintstar Markus Fuchs) in Chorzow wegen eines Wechselfehlers ohne Punkt, so zog das irische Team vorbei. Die Iren gehen mit 327 Punkten in den Schlusstag, Österreichs Equipe hält bei 320 Zählern, Israel bei 290.

Diese drei Mannschaften hatten als Favoriten auf die Top Drei und den Aufstieg in die Division 2 gegolten. Das viertplatzierte Malta hält bei 247,5 Zählern. Die besten drei Teams steigen in die zweithöchste „Liga“ auf.

NÖ-Siege durch Pressler und Pallitsch

Für Rot-Weiß-Rot gewann am Mittwoch allen voran Lukas Weißhaidinger mit dem Diskus mit 62,12 m, diese Weite erzielte er im vierten Versuch. Raphael Pallitsch (SVS) sicherte sich Rang eins über 1.500 m (3:42,53 Min.), die St. Veiterin Lena Pressler über 400 m Hürden (57,02) und die Frauen-Staffel über 4 x 100 m bei leichtem Regen mit nationalem Rekord von 44,18 Sekunden. Pallitsch: „Ich bin sehr glücklich mit dem Sieg, die Form zeigt in die richtige Richtung.“

In Endspurt blieb Raphael Pallitsch cool, hielt seinen irischen Kontrahenten auf Distanz. Foto: Julia Millonig, Julia Millonig

Pressler zeigt sich selbstkritisch: „Mein Lauf war nicht optimal. Aber was zählt ist, dass ich für Österreich die maximalen Punkte geholt habe.“

Es gab in fünf weiteren von insgesamt nun 25 Bewerben ebenfalls Podestplätze. Jeweils Zweite wurden Shanna Tureczek (Stabhoch), Karin Strametz (100 m Hürden) und Leo Köhldorfer (400 m Hürden) sowie Dritte Jan Mitsche (110 m Hürden) und Caroline Bredlinger (800 m). Zwölf Bewerbe werden noch am Donnerstag ausgetragen.

Staffel mit Leni Lindner verbessert Rekord

Weißhaidinger wies mehr als 4,5 m Vorsprung auf den Zweitplatzierten auf. "Ich freue mich vor allem über die 15 Punkte, die ich fürs Team geholt habe, das war mir einmal wichtig heute", sagte der Oberösterreicher. "Wir haben ein tolles junges Team und es freut mich, dass wir um den Sieg und den Aufstieg mitkämpfen können." Die Frauen-Staffel bildeten Strametz, Susanne Gogl-Walli, Isabel Posch und die Kremserin Magdalena Lindner (Union St. Pölten). Die bisherige nationale Bestleistung war bei 44,33 Sek. gestanden. „Ein toller Einstand für die neu zusammengestellte Staffel“, lobt Coach Philipp Unfried.

Junge Garde zeigt auf

Im Weitsprung belegte Samuel Szihn (ULC Riverside Mödling) mit 7,35 Metern Rang vier, plagte sich mit Problemen an der Achillessehne herum. Der erst 19-jährige Kilian Moser von der Union St. Pölten überraschte mit Position vier im Hammerwurf, blieb nur rund einen Meter unter seiner Bestweite.

Den Finaltag eröffnet heute, Donnerstag, Speerwerferin Victoria Hudson (SVS), die ihren Wettkampf um 9.55 Uhr beginnen wird.