Schrott und Fuchs in St. Pölten auf Limit-Jagd .

Beim Auftakt der österreichischen Leichtathletik-Serie "Austrian Top Meeting" am Donnerstag in St. Pölten (15.30 Uhr) ist von den bereits für die Freiluft-EM im August in Berlin qualifizierten ÖLV-Athleten ein Trio mit dabei.