Schrott kam in ihrem vierten Rennen über 100 m Hürden innerhalb von fünf Tagen bei 18 Grad und Regen in 13,25 Sekunden auf Rang vier. Vojta wurde über 5.000 m in 13:32,17 Minuten Achter. Für die beiden gab es dafür 60 bzw. 25 Olympia-Bonuspunkte.

Es ist jeweils die drittbeste Punktemarke der beiden ÖLV-Athleten, fünf fließen ins Ranking ein. Am Donnerstag soll die endgültige Qualifikationsliste veröffentlicht werden, Schrott und Vojta rechnen sich etwas aus. Vojta: "Ich hoffe, ich habe das Glück des Tüchtigen." Schrott: "Es wird extrem knapp mit der Qualifikation."

International sorgte Speerwerfer Johannes Vetter für den Glanzpunkt, mit 92,14 Metern kam der Deutsche zum siebenten Mal en suite über 90 m und untermauerte seine Favoritenstellung für die Olympischen Spiele.