Die 30-Jährige wurde von den Veranstaltern für den 100-m-Hürdensprint eingeladen. "Ich freue mich sehr über die Gelegenheit", sagte die mit dem Dreisprung-Olympiasieger Christian Taylor (USA) liierte Olympia-Finalistin von London 2012.

Schrott ist wegen Problemen am Beinbeuger verspätet in die Saison gestartet. Die Hürdensprinterin ist nach dem für das Finale in Brüssel qualifizierten Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger die zweite ÖLV-Athletin, die in der laufenden Saison einen Auftritt in der Königsklasse der Leichtathletik bekommt.