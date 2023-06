Sprintrakete Fuchs will die Schallmauer durchbrechen

„Mächtig stolz“, ist Markus Fuchs auch eine Woche nach seinem Rekordlauf beim St. Pöltner Liese-Prokop-Memorial. „Jetzt weiß ich, wie es sich anfühlt, so schnell zu laufen. Am Limit bin ich aber lange nicht.“ Der Uraltrekord von Andreas Berger aus dem Jahr 1988 ist nun endgültig Geschichte. Fuchs drückte die rot-weiß-rote Bestmarke auf 10,08 Sekunden. Damit ist aber längst nicht Schluss. Österreichs schnellster Mann möchte die Zehn-Sekunden-Schallmauer knacken: „Mal schauen, wohin die Reise führt.“

In Europas Elite angekommen

Nur drei Europäer waren heuer schneller als der 27-jährige Niederösterreicher. Unter zehn Sekunden lief heuer einzig der Brite Reece Prescod (9,99). Bei den European Games diese Woche im polnischen Chorzow geht der Perchtoldsdorfer in Diensten der Union St. Pölten zum ersten Mal nach seinem Rekordlauf wieder an den Start. Fuchs ist gleich für drei Bewerbe vorgesehen – 100 Meter, 200 Meter und die 4x100m-Staffel.

Road to Rome - and Budapest?

Das Limit für die Europameisterschaft 2024 in Rom hat Fuchs schon in der Tasche. Nach der Superzeit in St. Pölten wird nun aber auch die WM ein Thema. Das Direkt-Limit für die Leichtathletik-WM in Budapest beträgt 10,00 Sekunden, die Top-48 sind mit dabei. Nach aktuellem Stand wäre Fuchs aufgrund seiner Platzierung im Ranking mit von der Partie. Seine Spitzenmarke erstaunte Fuchs selber. Denn die Bahn in St. Pölten hat bereits 33 Jahre am Buckel und lässt sicher nicht mehr die allerschnellsten Zeiten zu. Weshalb sie in den nächsten Wochen auch erneuert werden soll, wie Sportzentrum-Hausherr Franz Stocher am Rande des Meetings wissen ließ

. „Dann werden auch sieben statt bisher nur sechs Athleten gleichzeitig laufen können.“ Auf einem modernen Belag wie etwa in Eisenstadt wären sicher noch ein paar Hundertstel für Fuchs zu holen gewesen, also selbst eine Zeit zwischen 10,00 und 10,05 scheint für ihn nun sehr realistisch. Aber schließlich hat er ja schon im Vorjahr vollmundig verkündet, dass er sich auf der „Road to 9,99“ befinde. Fuchs ließ den Worten (flotte) Taten folgen.

Die Schweiz als Sprungbrett

Das Training am Züricher Letzigrund mit Coach Patrick Saile hat dem Niederösterreicher „viel Know-how gebracht. Ich bin bereit, noch mehr zu zeigen.“ Als siebenjähriger Knirps hat Fuchs in der Südstadt seine ersten Schritte in der Leichtathletik gemacht, seit 17 Jahren ordnet er praktisch alles dem Sport unter, auch sein Studium der Sportwissenschaft liegt auf Eis. Das macht sich bezahlt. Die Sprintrakete startet durch – und nimmt die Schallmauer ins Visier.