Staatsmeisterschaften Tag 1: Vier Goldene für Union St. Pölten

Zum ersten Mal seit 1951 fanden die Staatsmeisterschaften der Allgemeinen Klasse wieder in Bregenz statt. Das "ImmoAgentur Stadion" in der Vorarlberger Landeshauptstadt war Austragungsort und die St. Pöltner fühlten sich am Bodensee gleich pudelwohl. Die Rückenwindgarantie bei den Sprints und die tollen äußeren Bedingungen waren Basis für viele ausgezeichnete Leistungen am ersten Wettkampftag, bei dem Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger mit dem Olympialimit herausstach. Aber auch die St. Pöltner Favoriten legten gut los.

Bei neuntem Fuchs-Titel über 100 Meter fehlte die Windunterstützung

Für den Perchtoldsdorfer Markus Fuchs in Diensten der USP ging es bei diesen Staatsmeisterschaften nicht nur um den Titel, eine schnelle Zeit war in Verbindung mit den hundert Bonuspunkten extrem wichtig im WM-Qualifikationsranking für Budapest. Im Vorlauf zeigte der österreichische Rekordhalter (10,08) lockere 10,28 Sekunden (1,0 m/s Rückenwind), im Finale herrschte dann aber Windstille, weshalb die 10,24 durchaus hoch einzuschätzen sind. Mit seinem nunmehr neunten Titel über diese Distanz prolongierte „Fastfox“, wie ihn die Fans nennen, seine beeindruckende Serie und war auch durchaus zufrieden. „Es war nicht mein allerbestes Rennen heuer, aber wieder ein sehr gutes. Ohne Wind ist es für mich noch schwer unter 10,20 zu laufen. Aber es waren auf jeden Fall wieder gute Punkte, die nehme ich gerne mit und freue mich natürlich wieder den Titel geholt zu haben“, läuft für ihn nach eigener Aussage weiter „alles nach Plan.“ Mit einem starken Finish konnte U23-Athlet Lukas Pullnig (KLC) in 10,68 seinen Nationalteam-Staffelkollegen Andreas Meyer-Lux (ULC Riverside Mödling) mit 10,74 auf Rang drei verweisen.

Zweitschnellste Zeit Lindners bei Titelgewinn

Magdalena Lindner (USP) konnte wie erwartet den Staatsmeistertitel mit ausgezeichneten 11,41 (1,0) verteidigen. Schon in Vorlauf hatte die Kremserin starke 11,50 (1,0) auf die Tartanbahn gezaubert. Im Finale legte Lindner noch einen drauf und verbesserte ihre SB, womit sie nur um acht Hundertstel über ihrer PB blieb und somit die zweitschnellste Zeit ihrer Karriere lief. „Ich freue mich riesig über die Zeit und die guten Punkte, die das bringt. Es war mein bester Wettkampf in dieser Saison, aber da kann ich sicher noch zulegen“, ist der Schützling von Trainer Philipp Unfried überzeugt. Im Sog von Lindner zeigten zwei U-18-Nachwuchssprinterinnen auf. Christiane Krifka (SVS LA) stellte mit 11,95 neue PB auf, und Lenia Standfest (LTU Graz) erzielte 11,96, im Vorlauf war sie sogar noch eine Hundertstel schneller gewesen.

Magdalena Lindner lief mit 10,41 Sekunden die zweitbeste Zeit über 100 Meter ihrer Karriere und war sichtlich zufrieden. Den Staatsmeitertitel gab's für den Unfried-Schützling natürlich obendrauf. Foto: ÖLVAlfred Nevsimal

Pressler feiert ihren bereits sechsten Staatsmeistertitel über 400-m-Hürden

Als klare Favoritin war Lena Pressler (USP) ins Rennen über 400-m-Hürden gegangen und die junge St. Veiterin wurde dieser Rolle auch vollauf gerecht. Ihr insgesamt sechster Titel im Hürdenlauf war nie in Gefahr, leider kam der Wind auf der Gegengerade ungünstig von vorne und kostete so allen Läuferinnen ein paar Zehntelsekunden. 56,81 Sekunden standen am Ende auf der Anzeigetafel, im Hinblick auf eine mögliche WM-Qualifikation für die alte und neue Staatsmeisterin ein wichtiger Wert. Der starke Wind beim Einlauf überraschte auch Pressler selbst: „Ich musste deshalb sogar den Rhythmus früher als gewohnt wechseln, das war sicher nicht optimal für den Lauf. Das Ziel war heute aber unter 57 zu laufen“, war sie trotzdem „sehr zufrieden mit der Zeit.“ Lokalmatadorin Anna Mager (TS Bregenz-Vorkloster) hielt lange gut mit und finishte in 59,28, Bronze holte mit Anja Dlauhy (ULC Riverside Mödling) in 61,33s die dritte U23-EM-Starterin. Bei den Jungs gewann die 400-m-Hürden mit Leo Köhldorfer (ULC Linz Oberbank) ebenfalls ein Schützling von Pressler-Trainerin Viola Kleiser.

Lena Pressler ist erst 22 Jahre alt, aber trotz ihrer Jugend feierte sie am Samstag bereits ihren sechsten Staatsmeistertitel über 400-m-Hürden. Am Sonntag sind die USP-Athletinnen vor allem noch in den Staffeln gefordert. Foto: ÖLVAlfred Nevsimal

Moser-Truppe im Hammerwurf eine Macht

Einen Start-Ziel-Sieg feierte wie erwartet Kilian Moser (USP) bei seinem dritten Titel in Serie. Die Weite ging zwar mit 54,49 Meter nicht wie vom jungen Harlander erwartet in Richtung 60 Meter, trotzdem führte er einen St. Pöltner Dreifach-Sieg an. Denn mit Marvin Klammer, der seine PB um mehr als 3 Meter auf 48,02 steigerte und Florian Hamerschmidt (47,71) standen zwei Vereinskollegen mit Moser am Siegespodest. „Ich bin zwar gut in den Wettkampf gestartet, hatte dann aber einen technischen Fehler drinnen und bin immer zu früh aufgestanden. Der einzige wirklich weite Wurf war außerhalb des Sektors, aber besonders freut es mich für meine zwei Kollegen, dass sie so gut geworfen haben heute“, meinte Moser. Alle drei werden von seinem Vater Klaus Moser betreut.

Bronze für Inzinger hinter überlegenem Duo

Über 5000 Meter lief Sonja Inzinger (USP) mit neuer PB von 18:16,81 Minuten zur Bronzemedaille. Es siegte dank starkem Finish Stefanie Kurath (LC Villach) in 17:22,12 Minuten. Doe Kärntnerin fing 120 Meter vor dem Ziel die lange überlegen führende Laura Krasa (SK Rückenwind, 17:28,19) noch ab.

Weiter gehen die Titelkämpfe im Ländle heute um 11.30 Uhr, wobei gerade im Sprint über 200 Meter und in der Frauenstaffel für die Sportunion St. Pölten noch einiges möglich sein sollte.