Staatsmeisterschaften Tag 2: USP macht halbes Dutzend Goldene voll

Auch am zweiten Wettkampftag der Staatsmeisterschaften der Allgemeinen Klasse in Bregenz waren viele ausgezeichnete Leistungen zu sehen, obwohl gnadenlose Hitze weit jenseits der 30-Grad-Marke bei den meisten Bewerbe die Leistungen nach unten drückte. Einzig für die Sprinter herrschten ideale Voraussetzungen. Doch Markus Fuchs von der Union St. Pölten verzichtete dennoch freiwillig auf ein Sprint-Gold-Double, das für den 28-jährigen Perchtoldsdorfer am Serviertablett lag. „Ich will im Hinblick auf eine mögliche WM-Qualifikation über 100 Meter nichts mehr riskieren“, erklärt „Fastfox“, warum er über 200 Meter den Weg frei für U-20-Athlet Enzo Diessl (SU Leibnitz, 21,21) gemacht hat.

Lindner muss Gogl-Walli ziehen lassen

Bei den Damen war WM-Semifinalistin Susanne Gogl-Walli (TGW Zehnkampf-Union) nicht ganz unerwartet die Spielverderberin für das Unternehmen „Triple“ der Kremser USP-Athletin Magdalena Lindner. In Bregenz lief die Linzerin Gogl-Walli 23,22 Sekunden mit 2,0 Windunterstützung und gewann somit als einzige Athletin in Bregenz zwei Einzel-Staatsmeistertitel. Lindner versuchte vergeblich mit 23,74 dagegenzuhalten. Mehrkämpferin Isabel Posch (TS Lustenau) wurde in 24,16 Dritte.

Schauer im Spurt zum 1500-m-Sieg

Dafür durften die mitgereisten USP-Fans über die 1500 Meter der Frauen jubeln. Die Jahresschnellste Sandra Schauer setzte sich gleich vom Start weg an die Spitze und wurde ihrer Favoritenrolle gerecht. Ihr Ziel war es, trotz der Hitze in Richtung persönlicher Bestzeit zu laufen. „Eine schnelle Zeit war mir wichtig und ich bin zufrieden damit, weil ich auch noch den 800er von gestern gespürt habe“, erklärte sie ihr hohes Anfangstempo. Dahinter reihten sich die weiteren Läuferinnen wie an einer Schnur auf und versuchten das Tempo mitzugehen. Die Durchgangszeit nach 1.000 Metern betrug 2:59 Minuten also exakt nach Plan. „Mir war klar, dass einige versuchen werden mitzugehen, aber ich habe auf meine Spurtschnelligkeit vertraut, da die anderen doch eher von den längeren Distanzen kommen“, tappten die Gegnerinnen in die Falle.Eine nach der anderen musste abreißen lassen, bis nur mehr vier Athletinnen in der Spitzengruppe auf die letzten 200 Meter gingen. Schauer forcierte das Tempo nochmals und blieb mit 4:29,46 nicht einmal eine Sekunde über ihrer PB. Katharina Stöger (Union Salzburg LA) nützte das gute „Pacemaking“ zu einer neuen PB von 4:30,83, Bronze ging in 4:31,40 an Marie Glaser (Leichtathletik Akademie Eisenstadt).

Wie an einer Perlschnur reihten sich die Läuferinnen hinter der ehemaligen Tennismeisterin Sandra Schauer auf. Am Ende siegte die Lebensgefährtin von Timon Theuer und blieb trotz Hitze nur knapp eine Sekunde über ihrer perönlichen Bestzeit. Foto: ÖLVAlfred Nevsimal

USP-Frauen wiederholen 4x-100-m-Sieg des Vorjahrs

Die Frauenstaffel ging wie schon im Vorjahr wieder an die Union St. Pölten, die am Ende die stark aufkommende und mit 47,35 Sekunden steirischen Landesrekord laufende Staffel der LTU Graz knapp auf Distanz halten konnte. Magdalena Lang, Magdalena Lindner, Isabelle Edlinger und Moyo Bardi benötigten für die Stadionrunde diesmal 47,13 Sekunden. Für Lindner gab es somit doch noch die zweite Goldene an diesem Wochenende.

Über 200 Meter hatte sich 100-m-Staatsmeisterin Magdalena Lindner (vorn) noch Gogl-Walli geschlagen geben müssen, St. Pöltens 4x100-m-Staffel führte sie dann aber zur Titelverteidigung. Foto: ÖLVAlfred Nevsimal

Titelverteidigerin Luyer muss mit Bronze vorlieb nehmen

Das erwartete Solo für WM-Teilnehmerin Victoria Hudson (SVS LA) wurde der Speerwurf der Frauen. Im zweiten Wurf knackte sie zum wiederholten Mal heuer die 60-m-Marke, bei 60,42 Meter blieb der Speer stecken. Titelverteidigerin Noemi Luyer (Union St. Pölten)konnte da natürlich nicht mithalten. Mit 47,55 landete sie diesmal sogar nur am Bronzerang, da sich Lokalmatadorin Chiara-Belinda Schuler (TS Hörbranz) mit einem Rekordwurf gleich im ersten Versuch den Vizemeistertitel sichern konnte. Noch nie zuvor hatte eine Vorarlbergerin 51,12 geworfen.