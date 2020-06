Der Weinviertler gewann am Montagabend beim traditionellen Odlozil-Meeting in Prag über 1.500 m. Einen Tag vor seinem 31. Geburtstag siegte der Gerasdorfer in 3:42,94 Minuten vor dem Tschechen Jakub Davidik (3:47,13).

Mehrkämpferin Verena Preiner bestreitet am Mittwoch ihre ersten Bewerbe. Die WM-Bronzemedaillengewinnerin startet in St. Pölten über 150 m und 300 m und trifft auf der längeren Distanz auf ihre Mehrkampf-Kolleginnen Ivona Dadic und Sarah Lagger.