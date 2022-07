WM in den USA als NÖ Solo für Hudson

Werbung

Wenn am Freitag in der US-Leichtathletikmetropole Eugene der Startschuss zur Weltmeisterschaft fällt, wird Österreich nur mit einem Mini-Aufgebot mit von der Partie sein.

Einziger „NÖ-Beitrag“ im dreiköpfigen Austro-Feld ist Speerwerferin Victoria Hudson von SV Schwechat. Die 26-Jährige, zuletzt von einer Virusinfektion geschwächt, greift kommenden Mittwoch erstmals ins Geschehen ein: „Ich freu’ mich auf meine zweite WM.“

Die blau-gelbe Parademehrkämpferin Ivona Dadic verzichtet auf ein Antreten bei der Weltmeisterschaft. „Wenn ich hinfahre, will ich konkurrenzfähig sein, das bin ich aber momentan noch nicht“, räumt die 28-Jährige von der Union St. Pölten ein. „Es fehlen mir einfach noch spezifische Einheiten und die Sicherheit bei den Wettkämpfen.“

Die möchte sich Dadic in den nächsten Wochen holen – um bei der Europameisterschaft in München (15. bis 21. August) auf den Punkt da zu sein. „Eineinhalb Monate hab’ ich, um in Form zu kommen“, weiß Dadic. Coach Philipp Unfried: „Mit dem Reisestress und dem Trip in die USA wäre zu viel Trainingszeit verloren gegangen.“