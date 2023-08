Zwei NÖ-Athleten eröffnen die WM

Blau-Gelb geht's schon am ersten Wettkampftag zu. In der Abendsession am Samstag bestreitet erst Raphael Pallitsch (SVS LA) seinen Vorlauf über 1500m. Der für Schwechat startende Burgenländer wird im vierten und letzten Heat um 19:29 Uhr laufen, jeweils die Top-6 steigen ins Halbfinale am Sonntag auf. Unmittelbar danach ist Sprinter Markus Fuchs (Union St.Pölten) in den Vorläufen über 100 Meter an der Reihe. Die Auslosung erfolgt erst nach der „Preliminary Round“, die am Vormittag stattfindet.

Die St. Veiterin Lena Pressler ist am Montagabend (18.50 Uhr) im Vorlauf über 400 Meter Hürden am Start, am Mittwochvormittag (ab 10.20 Uhr) ist der Vorkampf mit Speerwurf - mit Victoria Hudson von der SV Schwechat - angesetzt. Für die Bad Fischauerin Julia Mayer wird's im Marathon erst am kommeden Sonntag (26. August) ernst.

Nur ein Finaleinzug realistisch

Insgesamt sind am ersten Wochenende der Leichtathletik-WM in Budapest gleich fünf der acht qualifizierten ÖLV-Aktiven im Einsatz. Freilich mit unterschiedlichem Leistungspotenzial. Für Lukas Weißhaidinger zählt mit dem Diskus nur der Finaleinzug, für Susanne Gogl-Walli ist das 400-m-Halbfinale realistisch. Ein solches peilt auch 100-m-Sprinter Markus Fuchs an, es käme überraschend. An ihre Bestleistungen herankommen wollen Sarah Lagger (Siebenkampf) und Raphael Pallitsch (1.500 m).

Am Samstag in der zweiten Qualifikationsgruppe ab 20.43 Uhr wirft Weißhaidinger, für den direkten Finaleinzug werden hoch angesetzte 66,50 Meter gefordert, zwölf Athleten kommen weiter. "Ich gehe davon aus, dass man 64,50 brauchen wird", packt der Olympia-Dritte den Rechenstift aus. "Ich hab' da schon mal schlucken müssen, das zeigt, wie hoch die Qualität ist. Bei 66,5 m haben wir vor ein paar Jahren von einer Medaille gesprochen."

Weißhaidinger und der „Steigerungslauf“

Zumeist findet die Quali am Vormittag statt, den Abendtermin begrüßt der Oberösterreicher. "Das hat den Flair von einem Schladming Nightrace." Außerdem sei es fairer, fügt Trainer Gregor Högler hinzu, da bei niemandem um 5 Uhr Tagwache sei. In der Vergangenheit stellte sich die erste Gruppe in der Früh oftmals als Nachteil heraus. Die Taktik für die möglichen drei Versuche lautet laut Högler: "Den ersten nicht voll draufhauen, weil wenn man rutscht und bissl drüber bist, ist das Gefühl weg. Ich will einen Steigerungslauf durch den Ring."

Laggers WM-Premiere

Gleich in sieben Disziplinen ist Mehrkämpferin Sarah Lagger im Einsatz, für die Kärntnerin ist es bei der dritten Möglichkeit nun tatsächlich das erste Antreten bei einer WM. Und es ist bereits ihr vierter Siebenkampf heuer. "Ich bin bereit. Es ist cool, dass die Saison noch diese Wendung gemacht hat", erklärt die Mehrkämpferin. Möglich machte den Start der doch unerwartete Sieg mit 6.089 Punkten in Bydgoszcz. Die WM birgt auch eine Riesenchance für Bonuspunkte, denn die 23-Jährige schielt freilich schon zu Olympia 2024 nach Paris.

Im WM-Teilnehmerinnenfeld fehlt die zweifache Weltmeisterin Nafissatou Thiam aus Belgien (Achillessehne), die Polin und Götzis-Dritte Adrianna Sulek sagte wegen Schwangerschaft ab. Anna Hall (USA), mit 6.988 Punkten Gewinnerin im Lände, darf mit dem Titel spekulieren. Laggers persönliche Bestleistung steht bei 6.225.

Vom Klassenzimmer wieder zurück ins Stadion

Ganz anders ist die Ausgangslage von Raphael Pallitsch (33), dessen Geschichte bemerkenswert ist. Von 2010 bis 2012 erlebte er seine stärkste Zeit (Hallen-WM-14.), verletzte sich und stellte in der Rehabilitation fest, dass es das mit Spitzensport gewesen ist. Nach dem Studium unterrichtete er sechs Jahre in einem Wiener Gymnasium Sport, Religion und Ethik.

Während der Corona-Pandemie wurde das Laufen wieder zum Fixpunkt. "Ich habe gemerkt, dass ich neben dem Beruf gut trainieren kann, es aber schwierig ist, auf hohem Niveau Wettkämpfe zu laufen." Vor einem Jahr ging der nun erste Burgenländer bei einer WM in Karenz, fokussiert sich voll auf den Sport.

Das Feld von hinten aufrollen

"Ich habe in der Halle das Maximum rausgeholt, Freiluft musste ich an Meetings nehmen, was ich kriege." Das intensive, aber für die Quali nötige Rennprogramm verursachte ein mentales und körperliches Tief. Er kam rechtzeitig zur Ruhe und wieder auf die Höhe. Pallitsch kennt die Laufeinteilung für Samstagabend, mit der heuer erreichten 1.500-m-Bestzeit von 3:38,16 Min. ist er unter den 14 Läufern im vierten Lauf das Schlusslicht. "Jede Rangverbesserung ist ein Gewinn", sagt er daher.

Neu ist, dass die ersten sechs weiterkommen und es keinen Aufstieg über die Zeit mehr gibt. Das könnte ihm grundsätzlich zugute kommen. "Allerdings wird trotzdem jeder Vorlauf schneller sein als meine Bestzeit." Sollte stark gebummelt werden und Pallitsch eine Chance sehen, will er seine Sprintstärke auspacken. "Meine starken letzten 150 m bringen mir nur was, wenn die Position gut ist."

WM-Teilnehmer Markus Fuchs: Halbfinale über 100 Meter als großes Ziel. Foto: APA, ROLAND SCHLAGER

100-m-ÖLV-Rekordler Fuchs nützte die knapp bemessene Zeit im Stadion am Freitag intensiv. "Das ist für die Einstellung extrem wichtig für mich. Es ist meine erste WM-Bahn, das wird mir ewig in Erinnerung bleiben. Ich bin unendlich glücklich, dass ich hier bin." Freilich setzt sich der Perchtoldsdorfer das Semifinale zum Ziel, weiß aber: "Für mich ist die Qualifikation schon so eine Art Semifinale." Gogl-Walli greift am Sonntag über die Stadionrunde an.

Zahlen und Fakten zur WM

Programm der Leichtathletik-WM von Samstag (19.) bis 27. August in Budapest mit Blick auf die ÖLV-Athleten, Österreichs bisherige Medaillengewinne bei Freiluft-Weltmeisterschaften und Teilnehmerzahlen:

ÖLV-Aufgebot - Frauen (5): Susanne Gogl-Walli (200 m, 400 m, TGW Zehnkampf-Union), Lena Pressler (400 m Hürden, Union St. Pölten), Julia Mayer (Marathon, DSG Wien), Victoria Hudson (Speerwurf, SVS LA), Sarah Lagger (Siebenkampf, TGW Zehnkampf-Union),

Männer (3): Markus Fuchs (100 m, Union St. Pölten), Raphael Pallitsch (1.500 m, SVS LA), Lukas Weißhaidinger (Diskuswurf, ÖTB OÖ LA)

Zeitplan - Samstag (19.8.), 4 Entscheidungen (Männer 20 km Gehen, Kugel; Frauen 10.000 m; Mix 4 x 400 m). In Vorkämpfen: Lagger/Siebenkampf (10.35 100 m Hürden, 11.45 Hoch, 19.05 Kugel, 20.30 200 m), Fuchs/100 m (19.43 Vorlauf), Pallitsch/1.500 (19.02 Vorlauf), Weißhaidinger/Diskus (19.10/20.40 Qualifikation)

Sonntag (20.8.), 6 Entscheidungen (Männer Hammer, 10.000 m, 100 m/19.10/Fuchs?; Frauen 20 km Gehen, Weit, Siebenkampf/Lagger). In Vorkämpfen: Gogl-Walli/400 m (9.35 Vorlauf), Siebenkampf/Lagger (9.50 Weit, 12.00/13.05 Speer, 18.00 800 m), Fuchs?/100 m (16.35 Halbfinale), Pallitsch?/1.500 (17.35 Halbfinale)

Geht über 400 Meter Hürden an den Start: Lena Pressler von der Union St. Pölten Foto: APA, ROLAND SCHLAGER

Montag (21.8.), 4 Entscheidungen (Männer Dreisprung, Diskus/20.30/Weißhaidinger?, 110 m Hürden; Frauen 100 m). In Vorkämpfen: Pressler/400 m Hürden (18.50 Vorlauf), Gogl-Walli?/400 m (21.10 Halbfinale)

Dienstag (22.8.), 4 Entscheidungen (Männer Hoch, 3.000 m Hindernis; Frauen Diskus, 1.500 m). In Vorkämpfen: Pressler?/400 m Hürden (20.25 Halbfinale)

Mittwoch (23.8.): 4 Entscheidungen (Männer 1.500 m/21.15/Pallitsch?, 400 m Hürden; Frauen Stabhochsprung, 400 m/21.35/Gogl-Walli?). In Vorkämpfen: Hudson/Speer (10.20/11.55, Qualifikation), Gogl-Walli/200 m (12.05 Vorlauf)

WM-Auftritt am Mittwoch: Victoria Hudson (SV Schwechat) Foto: APA, ROLAND SCHLAGER

Donnerstag (24.8.): 7 Entscheidungen (Männer 35 km Gehen, Weit, 400 m; Frauen 35 km Gehen, Hammer, 100 m Hürden, 400 m Hürden/21.50/Pressler?). In Vorkämpfen: Gogl-Walli?/200 m (19.45 Halbfinale)

Freitag (25.8.): 4 Entscheidungen (Männer 200 m; Frauen Dreisprung, Speer/20.20/Hudson?, 200 m/21.40/Gogl-Walli?)

Samstag (26.8.): 8 Entscheidungen (Männer Stabhoch, 800 m, Zehnkampf, 4 x 100 m; Frauen Marathon/07.00/Mayer, Kugel, 5.000 m, 4 x 100 m)

Sonntag (27.8): 8 Entscheidungen (Männer Marathon, 5.000 m, Speer, 4 x 400 m; Frauen Hoch, 800 m, 3.000 m Hindernis, 4 x 400 m)

Grafs Silberne als Highlight

Bisherige ÖLV-Medaillen (4):SILBER: 2001 Edmonton/Stephanie Graf über 800 mBRONZE: 1993 Stuttgart/Sigrid Kirchmann im Hochsprung, 2019 Doha/Verena Mayr im Siebenkampf und Lukas Weißhaidinger im Diskuswurf

Österreichs Teilnehmerzahlen: 1983 Helsinki 10 - 1987 Rom 10 - 1991 Tokio 10 - 1993 Stuttgart 8 - 1995 Göteborg 8 - 1997 Athen 13 - 1999 Sevilla 10 - 2001 Edmonton 6 - 2003 St. Denis/Paris 7 - 2005 Helsinki 6 - 2007 Osaka 3 - 2009 Berlin 4 - 2011 Daegu 4 - 2013 Moskau 2 - 2015 Peking 5 - 2017 London 5 - 2019 Doha 6 - 2021 Eugene 3 - 2023 Budapest 8

TV:ORF Sport +, ARD und ZDF berichten live