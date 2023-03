Zwei NÖ-Athleten in Istanbul am Start

Werbung

Blau-gelbe Power im heimischen Mini-Aufgebot für die Europameisterschaft: Nur in den Sprintbewerben ist Österreich bei der Leichtathletik-Hallen-EM in Istanbul vertreten. Markus Fuchs (60 Meter) und Susanne Gogl-Walli (400 m) sind Finalteilnahmen zuzutrauen, Magdalena Lindner (60 m) peilt eine neue Bestzeit an. "Alle haben zuletzt bei den Staatsmeisterschaften sehr starke Leistungen gezeigt. Wenn sie ihre Leistungen in diesem Bereich nochmals abrufen können, werden sie im europäischen Spitzenfeld platziert sein", unterstreicht ÖLV-Sportdirektor Gregor Högler.

Neuer Hausrekord im Visier

Die für die Union St. Pölten startende Lindner ist am Freitag (live ORF Sport +, Abendsession ab 17 Uhr) in der "Ataköy Arena" im Einsatz. "Mein primäres Ziel ist eine neue Bestleistung zu laufen. Das habe ich drauf, ich muss es nur auf die Bahn bringen. Wenn das klappt, dann kann auch das Semifinale drinnen sein", erklärt die 22-jährige Kremserin, die sich heuer auf 7,36 Sekunden verbessert hat.

Fuchs feilt am Start

Fuchs (ebenfalls Union St. Pölten) ist am Samstag im Einsatz, er drückte seine persönliche Bestleistung (PB) zuletzt auf 6,61 Sek., sein bisher bestes Ergebnis bei vier Teilnahmen war ein elfter Platz 2019. Dieses Mal soll die Finalteilnahme folgen. Der Perchtoldsdorfer wollte zuletzt vor allem noch an seinem Start arbeiten. "Der ist noch nicht ganz optimal, da feilen wir jetzt schon an kleinsten Details. Hinten raus fühle ich mich schon sehr stark, das gibt viel Selbstvertrauen und ich fahre hoch motiviert nach Istanbul."

Aufwärtstrend bestätigen

Nach Olympia-, WM- und EM-Semifinaleinzügen im Freien verbesserte sich Gogl-Walli auch in der Halle. Sie will am Freitag zumindest eine Runde überstehen, mit der PB von 52,17 Sekunden ist das realistisch. Die 26-Jährige ist Sechste der Entry-List, darf auf eine gute Bahn hoffen. "Der 400er in der Halle ist immer sehr turbulent, daher sind Prognosen immer sehr schwierig. Wichtig ist, dass man sich keinen Fehler erlaubt, weil eine sehr große Dichte da ist", sagt die Oberösterreicherin.