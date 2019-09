Am Wochenende fand in Machtrenk die österreichische Staatsmeisterschaft in Ziel statt. Vom ESV-Neustift Innermanzing konnten sich bei der LM zwei Spielerinnen Qualifizieren.

Anna Kahry bei der Klasse U14 und Magdaena Katzensteiner bei den Damen. Leider konnte Magdalena am Sonntag bei den Damen nur den Platz 22. erreichen. Doch im Ziel - Mannschafts erreichte sie mit ihren Mitspielern den ersten Platz. Mit klaren vor Sprung von 43. Punkten waren die Niederöstrerreicher nicht zu schlagen und wurden somit Österreichischer Staatsmeister!

Für Anna Kahry war das die erste Teilnahme an einer österreichischen Meisterschaft. Die Nervosität war somit nicht ausgeschossen. Doch sie blieb cool und belegte mit einer gandiosen Leistung den 5. Platz. Herzlich Glückwunsch!!!