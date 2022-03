Markus Fuchs will ins WM-Halbfinale

Morgen, Freitag, fällt der Startschuss! Mit dem rot-weiß-roten Duo Sarah Lagger im Fünfkampf und Markus Fuchs (ULC Riverside Mödling) im Sprint geht nach vier Jahren Pause wieder eine Hallen-Weltmeisterschaft der Leichtathleten in Szene. Von Freitag bis Sonntag werden in Belgrad in 26 Entscheidungen Medaillen vergeben.

Die großen Abwesenden aus österreichischer Sicht sind die St. Pöltnerin Ivona Dadic, die (noch) regierende Vize-Weltmeisterin im Hallen-Fünfkampf, sowie ihre Mehrkampf-Kollegin Verena Mayr.

Halle ist wenig gefragt

Dadic hat die Hallen-Saison zur Gänze ausgelassen, auch Mayr legt ihren Fokus bereits auf den Sommer. Die startberechtigte Hürdensprinterin Karin Strametz verzichtet auf die Reise in Serbiens Hauptstadt, um sich ebenfalls besser auf die Freiluft-Saison mit WM und EM zu konzentrieren. Wie der ÖLV bekannt gab, hätte im "skurrilen" Qualifikationssystem auch Beate Schrott eine Einladung erhalten. Die St. Pöltner Hürdensprinterin hat ihre Karriere im vergangenen Sommer bereits beendet.

Fuchs stark bei der Staatsmeisterschaft

Nach einer zu Jahresbeginn erlittenen Muskelverhärtung im Oberschenkel schrieb Fuchs bei den Staatsmeisterschaften zuletzt die Saisonbestzeit von 6,64 Sekunden an. Der 26-jährige Niederösterreicher verpasste das Limit über 60 m damit zwar um 0,01 Sekunden, erhielt durch Auffüllung des Starterfeldes aber eine Einladung. Das Ziel in Belgrad ist der Aufstieg ins Semifinale der besten 24 Sprinter. Die Läufe stehen am Samstag (Vorläufe ab 10.45 Uhr) auf dem Programm.

Mödlinger setzt auf alles

"Der erste Höhepunkt der Saison, die Staatsmeisterschaften, sind genau nach Wunsch verlaufen. Ich konnte die Form auch danach weiter sehr gut halten", bekräftigte Fuchs. Der in der Südstadt und in Zürich bei seinem Trainer Patrick Saile trainierende Hallen-WM-Debütant reiste demnach optimistisch nach Belgrad: "Es gilt das Motto All-in, Semifinale ist das Ziel, das ich mir setze."

Das Limit hätte Fuchs schon vor zwei Jahren erbracht, die Titelkämpfe im chinesischen Nanjing konnten aufgrund der Corona-Pandemie aber sowohl 2020 als auch 2021 nicht stattfinden.

Lagger will an Bestmarke herankommen

Auch für Lagger ist Belgrad nun eine Premiere auf WM-Ebene. Die 22-Jährige aus Kärnten schaffte bei den Staatsmeisterschaften mit 4.468 Punkten eine persönliche Bestmarke im Fünfkampf. Besonders im Hochsprung zeigte sich Lagger deutlich verbessert.

Die ehemalige Junioren-Weltmeisterin hatte die WM-Qualifikation nicht fix eingeplant. Lagger stellte deshalb auch das Training ein wenig um. "Mein Ziel ist es, an meine Bestleistung heranzukommen. Es wird sicher spannend, weil in meinem Bereich fünf bis sechs Athletinnen sehr knapp beisammen liegen."

Sie peile am Freitag (ab 9.35) einen Platz unter den besten Zehn an. Favoritin auf Gold ist Titelverteidigerin Katarina Johnson-Thompson (GBR), die vor vier Jahren in Birmingham vor Dadic (4.700 Punkte) siegte.