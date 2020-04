Seit Montag den 16. März herrscht aufgrund der Corona-Krise absoluter Stillstand auf Niederösterreichs Sportstätten. Mit Beginn dieser Woche beginnt nun wieder eine stufenweise Öffnung für ausgewählte Spitzensportlerinnen und Spitzensportler, so auch im SPORT.ZENTRUM.Niederösterreich in St. Pölten. Die ersten beiden Athletinnen, die nun unter den notwendigen Sicherheitsvorkehrungen wieder ihre sportlichen Einheiten in gewohnter Umgebung absolvieren sind Leichtathletin Ivona Dadic und Gewichtheberin Sarah Fischer. Sportlandesrat Jochen Danninger begrüßte die beiden niederösterreichischen Aushängeschilder heute zurück in ihrer Heimstätte. „Für mich ist die Öffnung der Sportstätten für den Spitzensport der richtige Schritt. Es freut mich, dass wir unseren Athletinnen und Athleten endlich wieder die Möglichkeit geben können, ihrer beruflichen Tätigkeit in ihrem gewohnten Trainingsumfeld nachzugehen, um somit ihr Leistungsniveau nach der Krise wieder aufzubauen. Nach dieser außergewöhnlichen Zeit ist der Wunsch nach einer Rückkehr zur strukturierten Trainingsroutine sowie die Motivation bestimmt groß“, so Danninger.

Niederösterreich setzt auf moderne Sportinfrastruktur

Um seinen Sportlerinnen und Sportlern sowohl im Breiten- als auch im Spitzensport weiterhin perfekte Bedingungen bieten zu können, werden Niederösterreichs Sportstätten laufend erweitert und optimiert. Allein in den letzten beiden Jahren wurden Projekte mit einem Investitionsvolumen von über 40 Millionen Euro bewilligt und eine Förderung durch das Land Niederösterreich in Höhe von sechs Millionen Euro beschlossen. Sportlandesrat Jochen Danninger freut sich über insgesamt 406 Projekte die Lust auf Sport und Bewegung machen: „Polysportive Sportstätten sind eine Investition in die Zukunft. Ein Investment, das überwiegend der regionalen Wirtschaft zu Gute kommt, den täglichen Vereinsbetrieb erleichtert und vor allem mehr Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher zum Sport bringt.“