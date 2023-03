2. Liga: Horn lässt Punkte liegen

Werbung

Wichtige Punkte im Titelrennen ließ Horn beim Heimspiel gegen Nachzügler Steyr liegen. Am Ende schaute nur ein 2:2-Remis für die Waldviertler raus. Dabei begannen die Horner ambitioniert, fanden nach fünf Spielminuten die erste gute Möglichkeit vor: Marco Hausjell scheiterte in einer Aktion aber zweimal an Steyr-Keeper Nikolas Polster. So gingen die Oberösterreicher mit der nächsten Aktion in Führung. Sven Sprangler konnte sich völlig ungehindert an der rechten Flanke durchtanken, Oliver Filip leitete den Ball weiter in die Mitte, wo Benjamin Mulahalilovic seinen Gegenspieler Murat Satin aus den Augen verlor, der zum 0:1 einschoss (9.).

Ausgleich noch vor der Pause

Horn verlor nun etwas den Faden, die Gäste konzentrierten sich hingegen nur auf das Nötigste. Erst in Minute 31 kam Horn wieder in eine aussichtsreiche Position. Maximilian Pronichev zog aus halblinker Position alleine Richtung Tor, der Abschluss riss ihm jedoch völlig ab, ging weit daneben. Dennoch fiel noch vor der Pause der Ausgleich: Pronichev bediente mit einem idealen Pass in die Schnittstelle Mulahalilovic, der den Ball an U21-Teamkeeper Polster zum 1:1 vorbeischob (44.).

Nach dem Wechsel ging‘s gleich turbulent zur Sache. Zunächst schickte ein Pressball im Mittelfeld plötzlich Steyrs Filip allein auf die Reise, er traf aber Horn-Goalie Matteo Hotop nur am Bein (46.). Erfolgreicher nutzten die Horner einen groben Schnitzer der Gäste aus. Nach einem Mittelfeld-Hick-Hack wollte Kevin Sostarits einen Rückpass von der Mittellinie spielen, schickte damit aber Okan Yilmaz auf die Reise, der Polster noch umkurvte und den Ball zum 2:1 versenkte (49.).

Elfmeter für Steyr

Die Freude darüber hielt allerdings gerade einmal zehn Minuten. Ein Wechselpass im Horner Strafraum, Verteidiger Jürgen Bauer kreuzte den Laufweg von Filip und brachte diesen zu Fall. Schiedsrichter Florian Jäger zeigte zurecht auf den Elfmeterpunkt. Tolga Günes trat an und traf zum 2:2.

Noch einmal hätte die Partie einen Sieger bringen können – doch Pronichev setzte einen Kracher in Minute 63 an die Latte, den Nachschuss Gashi neben das Tor. Es blieb beim Unentschieden – Horns Rückstand auf Leader St. Pölten, der Liefering 2:0 besiegte, wuchs auf vier Punkte an.